Duo nach Messer-Raub auf Supermarkt auf der Flucht

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Wiener Landstraße sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien ereignete sich der entsprechende Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr.
Mit einem Messer bedrohte ein bislang unbekannter, vermutlich jugendlicher Tatverdächtiger eine Kassiererin einer Supermarktfiliale im Bezirk Landstraße und raubte anschließend Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich.
Während der Tatausführung wartete ein weiterer bislang unbekannter Tatverdächtiger im Ausgangsbereich des Supermarktes. Nach dem Raubüberfall flüchteten die beiden in Richtung Erdbergstraße.
Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.