Startseite Wien Chronik
Ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Wien. Archivbild
Ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Wien. Archivbild
HEUTE / Helmut Graf
Brutale Szenen in Wien

Duo nach Messer-Raub auf Supermarkt auf der Flucht

Die Wiener Polizei ermittelt im Fall eines Raubüberfalls auf einen Supermarkt in Wien-Landstraße. Zwei Täter sind nach wie vor auf der Flucht.
Von Michael Rauhofer-Redl
06.11.2026, 12:38
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Wiener Landstraße sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien ereignete sich der entsprechende Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr.

Mit einem Messer bedrohte ein bislang unbekannter, vermutlich jugendlicher Tatverdächtiger eine Kassiererin einer Supermarktfiliale im Bezirk Landstraße und raubte anschließend Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Während der Tatausführung wartete ein weiterer bislang unbekannter Tatverdächtiger im Ausgangsbereich des Supermarktes. Nach dem Raubüberfall flüchteten die beiden in Richtung Erdbergstraße.

Fahndung eingeleitet

So wird der Tatverdächtige 1 beschrieben

  • Größer als der zweite Tatverdächtige
  • Schwarz gekleidet
  • Dunkler Schal vor dem Gesicht
  • Schwarzer Nike-Rucksack
  • Führte ein Messer mit langer Klinge mit sich

So wird der Tatverdächtige 2 beschrieben

  • Von kleinerer Statur als der erste Verdächtige
  • Schwarze Hose mit weißem Fleck am linken Knie
  • Schwarze Schuhe
  • Dunkle Haube oder Kapuze
  • Dunkle Jacke (vermutlich der Marke Under Armour)
  • Schwarzer Rucksack mit Aufschrift

Auch interessant

Vier Räuber prügeln mitten in Park auf Wiener (20) ein
Fahndung in Wien! Polizei jagt diesen Jugendlichen
Wiener (55) plötzlich von hinten gewürgt und ausgeraubt

Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.

mrr, 06.11.2026, 12:38
Mehr zum Thema
Überfall Polizei Wien Landeskriminalamt Wien Raub

Weiterlesen

Weitere Storys
Kriminalität LPD Wien Landstraße
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote