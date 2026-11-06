i Ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Wien. Archivbild HEUTE / Helmut Graf Brutale Szenen in Wien Duo nach Messer-Raub auf Supermarkt auf der Flucht Die Wiener Polizei ermittelt im Fall eines Raubüberfalls auf einen Supermarkt in Wien-Landstraße. Zwei Täter sind nach wie vor auf der Flucht. Von Michael Rauhofer-Redl 06.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Wiener Landstraße sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien ereignete sich der entsprechende Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr.

Mit einem Messer bedrohte ein bislang unbekannter, vermutlich jugendlicher Tatverdächtiger eine Kassiererin einer Supermarktfiliale im Bezirk Landstraße und raubte anschließend Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich.

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Während der Tatausführung wartete ein weiterer bislang unbekannter Tatverdächtiger im Ausgangsbereich des Supermarktes. Nach dem Raubüberfall flüchteten die beiden in Richtung Erdbergstraße.

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Fahndung eingeleitet

So wird der Tatverdächtige 1 beschrieben Größer als der zweite Tatverdächtige

Schwarz gekleidet

Dunkler Schal vor dem Gesicht

Schwarzer Nike-Rucksack

Führte ein Messer mit langer Klinge mit sich

So wird der Tatverdächtige 2 beschrieben Von kleinerer Statur als der erste Verdächtige

Schwarze Hose mit weißem Fleck am linken Knie

Schwarze Schuhe

Dunkle Haube oder Kapuze

Dunkle Jacke (vermutlich der Marke Under Armour)

Schwarzer Rucksack mit Aufschrift

Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.