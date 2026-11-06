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Verzögerungen wegen Sperre der Salztorbrücke.
Verzögerungen wegen Sperre der Salztorbrücke.
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Ausweichbrücken betroffen

Sperre in Wien! Große Änderung für alle Autofahrer

Autofahrer in Wien müssen sich ab 10.11. auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Eine wichtige Brücke wird gesperrt, auf Ausweichrouten drohen Staus.
Von André Wilding
06.11.2026, 13:45
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Wer regelmäßig mit dem Auto zwischen der Wiener Innenstadt und der Leopoldstadt unterwegs ist, muss ab Dienstag (10. November) umplanen. Die Salztorbrücke über den Donaukanal wird für den Autoverkehr gesperrt. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit Verzögerungen auf den umliegenden Verbindungen.

Diese Brücke ist dicht

Die Salztorbrücke verbindet die Salztorgasse im 1. Bezirk mit der Hollandstraße im 2. Bezirk. Gleichzeitig stellt sie eine Verbindung zwischen dem Franz-Josefs-Kai und der Oberen Donaustraße dar.

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Ab 10. November dürfen weder Pkw noch Lkw die Brücke befahren. Die Sperre erfolgt vorsorglich. Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind davon betroffen: Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin nutzen. Auch die Buslinie 2A darf wie gewohnt darüberfahren.

ÖAMTC rechnet mit Staus auf Ausweichstrecken

Durch die Sperre dürfte sich ein Teil des Autoverkehrs auf andere Donaukanalbrücken verlagern. Besonders auf der Marienbrücke und der Augartenbrücke erwartet der ÖAMTC zeitweise längere Wartezeiten und Staus.

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Erschwerend kommt hinzu, dass in den kommenden Wochen der Einkaufsverkehr und die Besuche auf den Adventmärkten zunehmen.

Vor allem am Nachmittag und in den Abendstunden könnte es deshalb auf den Ausweichstrecken eng werden. Wer mit dem Auto zwischen dem 1. und 2. Bezirk unterwegs ist, sollte ab Dienstag mehr Zeit einplanen.

wil, 06.11.2026, 13:45
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