i Die Wiener Polizei konnte jetzt das Gesicht des Opfers rekonstruieren. Montage, LPD Wien Rätsel um Mordopfer in Wien Leiche lag 25 Jahre im Keller – Polizei zeigt Gesicht Im April 2024 wurde in einem Wiener Keller eine Leiche entdeckt. Jetzt zeigt die Polizei das rekonstruierte Gesicht des mutmaßlichen Mordopfers. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein grausiger Fund gibt der Wiener Polizei weiterhin Rätsel auf! Am 16. April 2024 entdeckten Arbeiter bei Sanierungsarbeiten im Keller eines Mehrparteienhauses in Wien-Margareten eine männliche Leiche. Schnell stand fest: Der unbekannte Mann dürfte Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein. Doch seine Identität ist bis heute ungeklärt.

Jetzt gibt es neue Erkenntnisse in dem mysteriösen Kriminalfall. Wie umfangreiche kriminaltechnische und wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dürfte der Tote bereits seit rund 25 Jahren in dem Keller vergraben gewesen sein. Damit könnte das Verbrechen bis in die Zeit um das Jahr 1999 zurückreichen.

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Polizei rekonstruiert Gesicht des Toten

Um das Rätsel endlich zu lösen, gehen die Ermittler nun einen neuen Weg. Gemeinsam mit dem Zentrum für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien wurde das Gesicht des unbekannten Mannes rekonstruiert. Das Bild soll zeigen, wie das Opfer zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte.

Die Polizei betont allerdings, dass es sich dabei nicht um ein exaktes Abbild handelt. Die Rekonstruktion soll lediglich eine Annäherung an das tatsächliche Aussehen des Mannes darstellen.

Opfer dürfte aus Ägypten stammen

Auch über den Toten selbst konnten die Ermittler mittlerweile einige Details herausfinden. Demnach war der Mann zum Zeitpunkt seines Todes etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank. Auffällig: Das Opfer hatte ein einwandfreies Gebiss.

Besonders interessant ist eine weitere Erkenntnis der Untersuchungen. Der Unbekannte dürfte höchstwahrscheinlich aus Nordafrika stammen, vermutlich aus Ägypten.

Trotz internationaler Zusammenarbeit und umfangreicher Datenbankabgleiche konnte die Polizei bisher nicht feststellen, um wen es sich bei dem Mann handelt. Auch die bereits veröffentlichten Fotos seiner Kleidung brachten keinen entscheidenden Hinweis.

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Wer kennt diesen Mann?

Nun setzt die Wiener Kripo erneut auf die Mithilfe der Bevölkerung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sowohl das rekonstruierte Gesicht als auch die sichergestellten Kleidungsstücke veröffentlicht.

Die Ermittler hoffen, dass sich jemand an einen Mann erinnert, der vor rund 25 Jahren plötzlich verschwunden ist. Besonders gefragt sind Hinweise auf ungeklärte Vermisstenfälle aus dieser Zeit.

Wer den Mann erkennt oder Angaben zu seiner Identität machen kann, soll sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 melden. Hinweise werden auch anonym und auf jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.