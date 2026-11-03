i Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden festgenommen. IMAGO/Depositphotos (Symbolbild) Einsatz eskaliert Schüsse in Wien! Polizei jagt flüchtende Sprayer Bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Sprayer in Wien-Döbling fielen Schreckschüsse. Drei Verdächtige entkamen, zwei junge Männer wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Döbling sind in der Nacht auf Montag zwei Schreckschüsse gefallen. Drei mutmaßliche Sprayer konnten trotzdem entkommen, zwei junge Männer wurden festgenommen.

Ein Einsatz auf einem Bahnhofsgelände an der Heiligenstädter Lände ist eskaliert. Gegen 3 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem mehrere Personen unerlaubt das Gelände betreten und dort Züge besprüht haben sollen.

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Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie mehrere Personen, die gerade versuchten, über einen Absperrzaun in Richtung Heiligenstädter Straße zu klettern. Während zwei Verdächtige noch am Einsatzort gestoppt werden konnten, gelang drei weiteren Personen die Flucht über die Bahngleise in Richtung Rampengasse.

Schreckschüsse abgegeben

Um die Flüchtenden anzuhalten, gaben die Polizisten zwei Schreckschüsse ab. Die drei Personen liefen jedoch weiter und entkamen. Auch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

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Baustellengitter auf Beamte geworfen

Bei der Festnahme der beiden anderen Verdächtigen kam es zu heftiger Gegenwehr. Die Männer sollen versucht haben, sich mit Schlägen und Tritten gegen die einschreitenden Beamten zu wehren.

Einer der beiden warf zudem ein mobiles Baustellengitter in Richtung der Polizisten. Während der Amtshandlung versuchte er außerdem, in seine Jackentasche zu greifen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm einen Pfefferspray.

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15 Spraydosen sichergestellt

Trotz des Widerstands konnten beide Männer vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle des Bahnhofsgeländes stießen die Ermittler auf mehrere Gegenstände, die für die weiteren Untersuchungen sichergestellt wurden. Darunter befanden sich insgesamt 15 Spraydosen sowie eine Hose und eine Jacke.

Außerdem stellten die Beamten eine Videokamera, mehrere Aufkleber, eine Sturmhaube, einen Schal, Mobiltelefone und Handschuhe sicher. An den Handschuhen wurden frische Lackspuren entdeckt. Auch eine Plastiktüte mit einem mutmaßlichen "Haschisch-Würfel" wurde sichergestellt.

Verdächtige erst 17 und 19 Jahre alt

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 17-jährigen Schweizer und einen 19-jährigen Deutschen.

Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Sachbeschädigungen und den Vorfällen während des Polizeieinsatzes laufen weiter. Auch nach den drei Personen, die über die Bahngleise flüchten konnten, wird weiterhin gesucht.