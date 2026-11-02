i In einer perfekt orchestrierten Aktion wurden bei einem Zugriff in einer Garage zuerst 20 Kilo Kokain und 27 Kilo Cannabisharz sichergestellt, es klickten Handschellen. LPD Wien Pakete in Geheimfach Balkan-Gang schmuggelte Koks um 3 Mio. Euro in S-Klasse Spektakulärer Drogen-Coup in Wien! Ermittler kamen einer riesigen Kokainlieferung in einer Wohnanlage auf die Spur – der größte Fund seit zehn Jahren. Von Iris Hödl 02.11.2026, 19:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fall wie ein Hollywood-Thriller: Statt Bacardi-Cola gab es in einem Nachtlokal in Wien-Meidling Kokain, was schließlich die Polizei auf den Plan rief. Eine breite Observation rollte an und führte zu einem verdächtigen Serben (43). Der ließ sich nach Wien-Liesing offenbar über mehrere Länder kiloweise Koks liefern – stets versteckt in einem Profi-Geheimfach einer silbernen Mercedes S-Klasse – wir berichteten.

In einer perfekt orchestrierten Aktion wurden bei einem Zugriff in einer Garage zuerst 20 Kilo Kokain und 27 Kilo Cannabisharz sichergestellt, es klickten Handschellen. Danach hefteten sich die Drogen-Ermittler der Kripo dem Mercedes auf die Fersen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Geheimversteck gelüftet – so gelang Schlag gegen Balkan-Bande i ?

Kurz vor der slowenischen Grenze kam es zur Kontrolle, bei dem erst mal eine volle Skiausrüstung der Verdächtigen auffiel.

Passend zum "Schnee-Transport" hatte der Schmuggler im Luxus-Schlitten Ski-Ausrüstung dabei, um sich als unauffälliger Wintersportler zu tarnen. Das brachte ihm aber kein Glück. Unter der Rückbank wurde das Geheimfach gefunden, in dem weitere 10 Kilo Suchtmittel lagerten.

"Durch eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Suchmittelkriminalität, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) Steiermark und Beamten der Fremden- und Grenzpolizei Spielfeld, konnte der mutmaßliche Schmuggler, ein 31-Jähriger (StA.: Kroatien) an der Ausreise aus dem Bundesgebiet gehindert und vorläufig festgenommen werden", jubelte die Polizei über den gelungenen Mega-Coup.

Die Bilder des Tages i ?

Das Auto kurvte mit den Drogen mit dem Straßenverkaufswert von 3 Millionen Euro offenbar quer durch Europa – der Stoff soll aus Spanien stammen und wurde wohl über Frankreich und Italien nach Österreich eingeführt. Die Täter wurden inzwischen bereits verurteilt. Es ist der größte Kokainfund der letzten zehn Jahre in Wien.