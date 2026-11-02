i Die Beamten stellten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sicher. LPD Wien Streit in Imbisslokal Wirt verweigert Bier, dann greift Mann (24) zum Messer Ein 24-Jähriger sorgte am Sonntag für einen Polizeieinsatz in Floridsdorf. Weil er kein Bier serviert bekommen hatte, wurde er äußerst aggressiv. Von Michael Rauhofer-Redl 02.11.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag kam es in den Mittagsstunden zu einem Polizeieinsatz in Floridsdorf. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung mitteilt, ereignete sich der Vorfall bei einem Imbisslokal.

Weil der Besitzer einem 24-jährigen Österreicher die Herausgabe von Bier verweigerte, soll dieser ihn mit einem Küchenmesser bedroht haben, welches er zuvor in der Küche des Lokals an sich genommen hatte. Als ein Kunde das Geschäft betrat, ließ der 24-Jährige das Messer fallen, nahm mehrere Bierdosen aus dem Kühlschrank, ehe er flüchtete. Zuvor soll er dem Lokalbesitzer noch einen Faustschlag versetzt haben.

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Verdächtiger wollte Polizistin beißen

Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es Polizisten der Polizeiinspektion Kürschnergasse, den Flüchtigen unweit des Tatortes festzunehmen. Dabei versuchte er, eine Polizistin zu beißen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 24-Jährige daraufhin in eine Sicherheitszelle verbracht.

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Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernahm die weitere Amtshandlung. Der 24-Jährige verweigerte im Zuge der Vernehmung die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.