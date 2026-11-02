i AMS Wien: Erholung auf dem Wiener Arbeitsmarkt gewinnt an Fahrt APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER (Archivbild) "Erholung gewinnt an Fahrt" AMS hat jetzt gute Nachricht für Arbeitslose in Wien Positive Entwicklung am Wiener Arbeitsmarkt! Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen um 2,5 Prozent auf 121.892 Personen. Die Details. Von André Wilding 02.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Oktober 2026 im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 121.892 zurückgegangen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung um 3,9 Prozent auf 33.153. Die Summe beider Gruppen ist um 2,8 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 1,6 Prozent gestiegen, die Zahl der unter 25-Jährigen um 6,7 Prozent gesunken.

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"Erholung gewinnt an Fahrt"

"Wir sehen, dass die Erholung auf dem Wiener Arbeitsmarkt an Fahrt gewinnt", sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. "Zwei größere Gruppen beschäftigen uns allerdings noch: ältere Arbeitsuchende und Junge auf Lehrstellensuche."

Für die Generation über 55 nimmt das AMS Wien nun 17 Millionen Euro zusätzlich in die Hand: "Zum einen für die sogenannte Eingliederungsbeihilfe, also zeitlich befristete großzügige Förderungen für Unternehmen, die ältere Beschäftigte einstellen", sagt Göschl. "Für Jobsuchende kann das im Vorstellungsprozess der entscheidende Vorteil sein."

Zum anderen werden mit diesem Geld aber auch zusätzliche Plätze in vermittlungsunterstützenden Angeboten wie etwa gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten geschaffen. "Damit unterstützen wir die nachhaltige Wiedereingliederung von Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt oder schwer vermittelbar sind", sagt der AMS-Wien-Chef.

"Wirtschaft wird junge Menschen bald brauchen"

Förderungen gibt es übrigens auch für Unternehmen, die sich entschließen, bestimmte Gruppen von Lehrlingen auszubilden: etwa Frauen in Lehrberufen mit geringem Frauenanteil oder über 18jährige, die durch eine Lehrausbildung ihre Berufschancen verbessern. "Wir appellieren an Betriebe, unbedingt junge Menschen auszubilden, die Wiener Wirtschaft wird diese schon sehr bald brauchen."

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Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Oktober im Einzelhandel um 3,4 Prozent und in der Warenproduktion um 1 Prozent gestiegen. Im Bau ist sie um 5,5 Prozent gesunken, in der Hotellerie und Gastronomie um 4 Prozent.