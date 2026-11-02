i Ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Wien. Archivbild HEUTE / Helmut Graf Brutale Szenen am Alsergrund Jugend-Duo (12, 14) schlägt und beraubt 12-Jährigen Zwei Jugendliche sollen einen 12-Jährigen in Wien-Alsergrund geschlagen, getreten und beraubt haben. Die Polizei konnte beide kurz darauf anhalten. Von Michael Rauhofer-Redl 02.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brutaler Raubüberfall auf einen erst 12-jährigen Buben beschäftigt die Wiener Polizei, das geht aus einer Aussendung der LPD Wien hervor. Am Sonntag gegen 17.15 Uhr soll der Minderjährige in der Reznicekgasse in Wien-Alsergrund von zwei Bekannten attackiert worden sein.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 12 und 14 Jahren sollen auf den Buben eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend sollen sie ihm seine kabellosen Kopfhörer geraubt haben.

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Verdächtige kehrten zum Tatort zurück

Nach dem Vorfall wurde die Polizei alarmiert. Noch während die Beamten mit dem Fall beschäftigt waren, kehrten die beiden mutmaßlichen Täter zum Tatort zurück.

Polizisten der Polizeiinspektion Julius-Tandler-Platz konnten die Jugendlichen dort anhalten. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen kroatischen Staatsbürger und einen Österreicher.

Beide bestreiten die Tat

Bei der Befragung bestritten die beiden Jugendlichen sämtliche Vorwürfe. Dennoch wurden beide auf freiem Fuß angezeigt.

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Da einer der Verdächtigen erst zwölf Jahre alt ist, ist er in Österreich noch nicht strafmündig. Der 14-Jährige hingegen kann bereits strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.