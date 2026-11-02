i Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) iStock Vier Verletzte Eskalation in Bar – Mann prügelt Polizisten ins Spital In einem Wiener Lokal eskalierte die Lage komplett. Ein 34-Jähriger verletzte dort vier Polizisten. Ein Beamter musste ins Spital. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in einem Wiener Innenstadtlokal ab. Gegen 3.30 Uhr kam es dort offenbar zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet.

Beamte der Polizeiinspektionen Laurenzerberg und Goethegasse begaben sich an die Einsatzörtlichkeit. Als sie gerade den Sachverhalt aufnahmen, machte sich ein 34-jähriger Österreicher auf unangenehme Weise bemerkbar.

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Mann festgenommen

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv, pöbelte herum und beschimpfte die umstehenden Personen sowie gezielt die einschreitenden Polizisten. Dann versetzte er einem Polizisten auch noch einen Stoß.

Daraufhin wurde der 34-Jährige von den Einsatzkräften festgenommen. Der 34-Jährige leistete dabei allerdings heftigen Widerstand. Er verletzte dabei vier Polizisten. Ein Beamter erlitt durch die Attacken Bein- und Handverletzungen.

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Der Polizist musste ins Spital gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Im Zuge seiner Vernehmung verweigerte der 34-Jährige die Aussage. Er wurde auf Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.