i Die von der Wiener Polizei sichergestellten Drogen. LPD Wien Drogen-Razzien in Wien Kiloweise Koks und enorme Bargeldsummen sichergestellt Gleich zwei Schläge gegen die Drogenszene in Wien: Die Polizei nahm acht Verdächtige fest und stellte rund 2,4 Kilo Kokain sicher. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wiener Polizei sind gleich zwei Ermittlungserfolge gegen den mutmaßlichen Drogenhandel gelungen. Bei Einsätzen in mehreren Bezirken wurden insgesamt acht Verdächtige festgenommen. Die Beamten stellten rund 2,4 Kilogramm Kokain sowie mehr als 112.000 Euro Bargeld sicher.

Verdächtiger hatte 2,25 Kilo Kokain dabei

Der erste Schlag gelang den Drogenfahndern bereits am 6. Oktober. In Rudolfsheim-Fünfhaus fiel den Polizisten ein 25-jähriger Serbe auf, der ein Wohnhaus verließ und sich verdächtig verhielt. Als er sich mit einem 50-jährigen Landsmann traf und Gegenstände ausgetauscht wurden, griffen die Beamten ein.

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Bei der Kontrolle des 25-Jährigen entdeckten die Polizisten rund 2,25 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 160.000 Euro. Außerdem hatte er 2.165 Euro Bargeld dabei. Beide Männer wurden festgenommen.

Geldzählmaschine und Tausende Euro entdeckt

Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei zu drei weiteren Verdächtigen. Eine 24-jährige Serbin fuhr von Penzing nach Favoriten und übergab dort einer 54-jährigen Landsfrau eine Tasche mit 60.100 Euro Bargeld.

Die ältere Frau wurde sofort festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Ermittler ein mutmaßliches Gelddepot mit einer Geldzählmaschine und weiteren 41.195 Euro. An der Meldeadresse der Frau wurden zusätzlich 7.425 Euro gefunden.

Die 24-Jährige und ein 29-jähriger Serbe wurden schließlich in einem Lokal in Penzing festgenommen. Für alle fünf Verdächtigen wurde Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

Kokain unter Beifahrersitz versteckt

Nur wenige Wochen später, am Sonntagabend (8. November), schlugen Polizisten erneut zu. Gegen 20.30 Uhr kontrollierten sie in der Sechshauser Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Pkw mit rumänischem Kennzeichen.

Schon beim Öffnen des Fahrzeugs bemerkten die Beamten starken Cannabisgeruch. Zwei der drei Insassen wirkten auffällig nervös und hatten laut eigenen Angaben keine Ausweise dabei.

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Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten unter dem Beifahrersitz einen Plastiksack mit rund 165 Gramm Kokain. Außerdem stellten sie Bargeld, eine Feinwaage und Cannabis sicher. Weil keiner der Insassen die Verantwortung für das Kokain übernehmen wollte, wurden alle drei festgenommen: ein 21-jähriger Rumäne, ein 34-jähriger Algerier und eine 31-jährige Rumänin.

Falscher Geldschein bringt Lenker Ärger

Für den 21-jährigen Lenker kam es noch dicker. Bei ihm fanden die Beamten auch eine gefälschte 20-Euro-Banknote. Zudem stand er offenbar unter Drogeneinfluss, verweigerte aber die amtsärztliche Untersuchung. Die Polizei nahm ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab.

Die drei Verdächtigen landeten im Polizeiarrest. Die Kripo ermittelt weiter. Insgesamt wurden bei den beiden Einsätzen acht Personen festgenommen und rund 2,415 Kilogramm Kokain aus dem Verkehr gezogen.