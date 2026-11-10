i ? "Dr Love" erwacht zum Leben Wiener Anwalt startet jetzt als Rockstar durch Top-Anwalt Franz Pechmann (58) tauscht jetzt Anzug gegen Lederjacke: Am 12. November steigt sein erster Live-Gig als Rockstar –"Heute" kennt Details. Von Christian Tomsits 10.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Anwalt ist er auf heikle Fälle spezialisiert und hofft, dass nur ja keiner singt – privat setzt er jetzt ganz auf sanfte Töne und greift selbst zum Mikrofon. Für seine Kunstfigur "Dr. Love" tauscht Strafverteidiger Franz Pechmann Anzug und Gesetzbuch gegen Lederjacke, Gitarre und jede Menge wienerischen Wortwitz.

Mit seinem süffisanten Austropop-Debüt-Album "Spätszünder" startet er mit 58 Jahren nun als Spätberufener als Rockstar durch. Bereits mit 17 Jahren hatte Pechmann sein musikalisches Alter Ego "Dr. Love", erschaffen und erste Lieder über Sehnsucht, Freiheit und große Gefühle geschrieben. Doch dann kam ihm die Juristerei dazwischen, der coole Rocker verschwand für Jahrzehnte hinter der seriösen Anwalts-Fassade.

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Bis jetzt: Denn der Liebesdoktor pocht nun endlich auf sein Recht auf Rock. "Schluss mit der musikalischen Einzelhaft!", fordert Pechmanns Alter Ego, das als Dr. Love "keine Medikamente, sondern Mut verschreibt". In der Wiener Kultdisko U4 gibt der Rock-Jurist am 12. November um 20 Uhr sein Live-Debüt und legt coram publico ein musikalisches Geständnis ab. Und hofft auf ein frenetisches Urteil.