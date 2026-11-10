i Frau Waltraud weist sich aus – sie brachte ihren offiziellen Ausweis mit zu "Heute" Sabine Hertel Richter ortet Geldgier "Keine Transidentität" – Waltraud blitzt vor Gericht ab Brisantes Urteil im Fall Waltraud. Die Beschwerde des Ex-Bordellbetreibers Walter P. wurde abgewiesen, Walter P. (61) bleibt also amtlich ein Mann! Von Christian Tomsits 10.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag im Fall Waltraud! Das Verwaltungsgericht Wien hat im streitbaren Geschlechtsänderungs-Fall entschieden. Die Beschwerde des Ex-Bordellbetreibers wurde abgewiesen, Walter P. (61) ist und bleibt ein Mann! Das Gericht bestätigt die Rückänderung des Geschlechtseintrags der Stadt auf männlich nun endgültig. Walter P., der sich zwischenzeitlich höchst offiziell Waltraud nennen durfte – darf also auch nicht ins Frauengefängnis!

Noch siegessicher: Walter P. mit Rechtsbeistand Melanie Kolar von der Kanzlei Rast/Musliu am Landesverwaltungsgericht Sabine Hertel

Im 38-seitigen Urteil rechnet der Richter förmlich mit der nunmerigen Ex-Frau ab, die sich in der Verhandlung um Kopf und Kragen geredet hatte. Bei der beschwerdeführenden Partei liege laut Gericht "keine Transidentität bzw. Geschlechtsinkongruenz" vor.

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Mehr noch: Der Richter ortet auch "ein monetäres Motiv". Denn Walter P. habe versucht, aus dem Geschlechtswechsel Kapital zu schlagen und mit provokanten Aussagen möglichst viel mediale Aufmerksamkeit zu erregen – "sei es aus Lust am Stehen im Mittelpunkt oder der Hoffnung, dadurch eine weitere Monetarisierung vorantreiben zu können", hält das Gericht fest.

Der Fall hatte österreichweit für Furore gesorgt und machte sogar international Schlagzeilen: In einem Interview hatte der verurteilte Rechtsextremist vor rund einem Jahr süffisant öffentlich ausgeplaudert, dass er seinen Geschlechtseintrag beim Magistrat von "männlich" auf "weiblich" hat ändern lassen. Stolz präsentierte er seinen neuen Ausweis vor und erklärte die noch offenen Haftstrafen lieber im Frauengefängnis absitzen zu wollen.

Fragen nach dem doch eher männlichen Aussehen als "Frau" konterte der 61-Jährige mit der Gegenfrage ab, ob man einer Frau denn vorschreiben könne, wie sie auszusehen habe. Es könne eben auch Frauen mit Glatze und Stoppelbart geben. Auch dass er mit einer Frau verheiratet sei und Kinder habe, sei kein Widerspruch. Und: Er stehe weiter auf Frauen und fühle sich eben lesbisch.

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Die Stadt Wien machte die Geschlechtsänderung nach den öffentlich getätigten Aussagen im Dezember 2025 rückgängig. Dagegen zog Waltraud vor das Verwaltungsgericht, wir berichteten. Allerdings ohne Erfolg.

Gerhard Karner hatte im Fall Waltraud eine harte Linie gefordert. Sabine Hertel

Besonders vernichtend fällt die Einschätzung des Richters zu den tatsächlichen Beweggründen aus: Walter P. habe die Änderung seines Geschlechtseintrags angestrebt, um seine Haftstrafe in einem für ihn attraktiveren Frauengefängnis abzusitzen, sich an der Justiz zu rächen und einen Skandal zu provozieren. Die ursprüngliche Änderung des Geschlechtseintrags sei daher "tatsächlich als unrichtig" anzusehen.

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Die behördliche Berichtigung sei zu Recht erfolgt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte in dem Fall eine harte Linie vertreten und zeigt sich über das Urteil erfreut. Die Entscheidung bestätigt nun die behördliche Rückänderung – allerdings vorerst nicht endgültig: Das Erkenntnis ist noch nicht rechtskräftig.

Eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof wäre theoretisch möglich – ob Walter sich das (Wal)traut? Wir werden sehen.