i Walter alias Waltraud P. (61) mit Rechtsbeistand Melanie Kolar von der Kanzlei Rast/Musliu am Landesverwaltungsgericht Wiebn Sabine Hertel Ex-Bordellchef bekämpft Urteil "Gebe nicht auf!" – Walter will wieder Waltraud werden Nach der Abfuhr vor Gericht gibt sich Ex-Bordellchef Walter P. (61) kämpferisch. Gegenüber "Heute" kündigt er Berufung an, will weiter Waltraud sein. Von Christian Tomsits 10.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus Walter wurde Waltraud, dann wieder Walter – und jetzt soll aus Walter erneut Waltraud werden! Im Gespräch mit "Heute" kündigt der (oder die) 61-Jährige an, weiterkämpfen zu wollen. "Ein Gutachten hat unser Gutachten überstimmt, der Richter hat uns nicht geglaubt. Das muss man akzeptieren. Aber Recht muss Recht bleiben", erklärt Walter alias Waltraud.

"Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, bleibe ich Frau Waltraud", so der Ex-Bordellchef, der weiterhin nicht als Walter angesprochen und dadurch missgendert werden will. Gemeinsam mit seinem Anwalt Nik Rast möchte Waltraud nun ein Rechtsmittel gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts in Form einer außerordentlichen Revision einbringen. "Denn einmal in meinem Leben habe ich mich wirklich an alle Gesetze gehalten", monierte der zigfach vorbestrafte und kürzlich wegen Wiederbetätigung verurteilte Rechtsextremist, der noch 32 Monate Haftstrafe zu verbüßen hat.

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Walter P. hatte den Geschlechtseintrag im Herbst 2025 von männlich auf weiblich ändern lassen und trat fortan medienwirksam als Frau Waltraud. Besonders die Begründung des Richters im aktuellen Urteil macht "Frau Waltraud" wütend. Das Gericht unterstellte Rachegelüste und Geldgier hinter der Geschlechtsänderung – wir berichteten. "Wäre Geldgier nicht eher als Beweis zu werten, dass er wirklich eine Frau ist", heißt es aus dem Umfeld des Ex-Rotlichtchefs dazu lapidar.

Positiv sei am Entscheid für Waltraud nur, dass darin "ein für alle Mal festgestellt wird, dass das äußere Erscheinungsbild nichts mit dem eingetragenen Geschlecht zu tun hat", so die glatzköpfige "Frau" mit Stoppelbart.

Der Fall der ungewöhnlichen Änderung des Geschlechtseintrags hatte österreichweit für riesigen Wirbel gesorgt, sodass sich sogar Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) einschaltete und eine Überprüfung anordnete.

Gerhard Karner hatte im Fall Waltraud eine harte Linie gefordert. Sabine Hertel

Die Stadt Wien machte den Eintrag im Dezember 2025 schließlich rückgängig. Walter zog dagegen vor Gericht – und blitzte letztendlich ab. Der Grund: Es sei keine Transidentität bzw. Geschlechtsinkongruenz vorliegend, die Motive seien Rache an der Justiz, Lust am Skandal und finanzieller Natur. Doch Waltraud besteht offenbar darauf, das letzte Wort zu haben…