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Mit 143 statt erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien-Favoriten.
Mit 143 statt erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien-Favoriten.
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Jetzt muss er um Auto zittern

143 statt 50 km/h! Polizei erwischt Raser in Wien

Mit 143 statt erlaubten 50 km/h raste ein Autofahrer durch Wien-Favoriten. Nun drohen ihm der Führerscheinentzug und die Beschlagnahme seines Autos.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 12:03
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Mit unglaublichen 143 km/h raste ein Autofahrer am Sonntagabend durch Wien-Favoriten – erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50 km/h. Die Polizei zog den Raser bei einer Schwerpunktkontrolle aus dem Verkehr.

Gegen 21.40 Uhr wurde der Pkw auf der Laaer-Berg-Straße von einem mobilen Radarfahrzeug erfasst. Der Lenker war damit um satte 93 km/h schneller unterwegs als erlaubt.

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Führerschein und Auto in Gefahr

Für den Autofahrer könnte die massive Geschwindigkeitsüberschreitung nun schwerwiegende Folgen haben. Ihm drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die vorläufige Beschlagnahme seines Fahrzeugs.

red, 10.11.2026, 12:03
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