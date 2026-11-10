143 statt 50 km/h! Polizei erwischt Raser in Wien

Mit unglaublichen 143 km/h raste ein Autofahrer am Sonntagabend durch Wien-Favoriten – erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50 km/h. Die Polizei zog den Raser bei einer Schwerpunktkontrolle aus dem Verkehr.
Gegen 21.40 Uhr wurde der Pkw auf der Laaer-Berg-Straße von einem mobilen Radarfahrzeug erfasst. Der Lenker war damit um satte 93 km/h schneller unterwegs als erlaubt.
Für den Autofahrer könnte die massive Geschwindigkeitsüberschreitung nun schwerwiegende Folgen haben. Ihm drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die vorläufige Beschlagnahme seines Fahrzeugs.