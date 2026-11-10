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Die WEGA konnte den Mann festnehmen.
Die WEGA konnte den Mann festnehmen.
APA-Images / ALEX HALADA
Wiener Ehepaar geschockt

Fremder hämmert an Terrassentür – WEGA rückt an

Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus und wollte in die Wohnung eines Ehepaars. Die WEGA nahm den 39-Jährigen fest.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 12:02
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Schock für ein Wiener Ehepaar! Am Montag entdeckten die 53-Jährige und ihr Ehemann (68) gegen 19.10 Uhr einen unbekannten Mann auf der Terrasse ihrer Wohnung in Wien-Margareten. Der Fremde soll lautstark gegen die Terrassentür gehämmert haben.

Zudem soll der Mann gesagt haben, dass er von der Polizei sei. Aus diesem Grund sollte die Frau ihm die Tür öffnen. Die 53-Jährige kam dieser Aufforderung nicht nach, ihr Mann verständigte stattdessen die Polizei.

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Festnahme auf Terrasse

In weiterer Folge rückten Beamte der Sondereinheit WEGA an. Sie konnten den 39-jährigen Österreicher, der sich noch immer auf der Terrasse befand, antreffen und vorläufig festnehmen.

Gegenüber den Beamten machte der Verdächtige wirre und teilweise unzusammenhängende Angaben. Aktuell befindet sich der 39-Jährige in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen laufen.

red, 10.11.2026, 12:02
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