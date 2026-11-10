i Sujetfoto iStock Frust am Arbeitsmarkt Masterabschluss – doch Wiener findet nur Gastro-Jobs Jahrelang studiert, aber keinen passenden Job gefunden: Ein Wiener berichtet von seinen geplatzten Karriereplänen. Von Österreich Heute 10.11.2026, 21:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bachelor und dann sogar den Master-Titel geschafft, der Wiener glaubte, ihm stehen viel Türen offen. Doch der erhoffte Karriereeinstieg blieb aus. Ein Mann schildert auf Reddit, wie sehr ihn die schwierige Jobsuche belastet. Seit seinem Studienabschluss während der Corona-Jahre fand er nach eigenen Angaben ausschließlich Arbeit in der Gastronomie oder im Supermarkt.

Dabei hatte er ganz andere Pläne. Er studierte sogar teilweise im Ausland. Danach wurde die Jobsuche zur großen Enttäuschung. Erfahrung im Büro kann er bis heute nicht vorweisen, berufliche Kontakte fehlen ihm ebenfalls.

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"Manchmal macht es mich sehr traurig"

Mittlerweile hat sich der Wiener mit seiner Situation arrangiert. In der Gastronomie sei er zu einem guten Mitarbeiter geworden. "Mein Traum war das nie, manchmal macht es mich sehr traurig", schreibt er. Gleichzeitig sei er inzwischen durchaus zufrieden mit seiner Arbeit.

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Seine Geschichte löst eine Diskussion aus. Andere Nutzer berichten von ähnlichen Schwierigkeiten.

Doktortitel – trotzdem nur befristeter Job

Besonders ernüchternd ist die Schilderung eines anderen Nutzers. Er hat einen Doktortitel in einem technischen Fach. Nach sechs Monaten Jobsuche habe er nur eine befristete Stelle gefunden, die Bezahlung ist viel zu niedrig. Seine derzeitigen Aufgaben hätten kaum etwas mit seiner ursprünglichen Ausbildung zu tun.

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Ein anderer User hat neben der Arbeit in der Gastronomie die Abendschule abgeschlossen. Doch auch eineinhalb Jahre später habe er keinen Job in seinem angestrebten Bereich gefunden. Stattdessen arbeitet er weiterhin in der Gastro.

"Mein ganzes Erspartes" geht drauf

Auch Beschäftigte aus der IT-Branche melden sich. Ein Nutzer berichtet von einer langen erfolglosen Jobsuche und davon, dass seine Ersparnisse für Fixkosten und Lebensmittel aufgebraucht werden.