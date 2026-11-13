i Die Frau benötigte eine Hüft-OP. iStock Statt zwei Jahren Wartezeit Für früheren OP-Termin – Frau (66) zahlt 6.300 Euro Eine Pensionistin (66) aus Oberösterreich griff tief in die Tasche, um schneller zu ihrer Hüft-OP zu kommen. Sie zahlte rund 6.300 Euro. Von Oberösterreich Heute 13.11.2026, 14:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Enorme Schmerzen" und die regelmäßige Einnahme von Schmerzmedikamenten machten einer Pensionistin (66) aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (OÖ) das Leben schwer. Die Frau benötigte eine Operation an der Hüfte.

Obwohl ihr Problem seitens des Ordensklinikums Linz (Barmherzige Schwestern) als "akut" eingestuft worden sei, hätte die 66-Jährige in der allgemeinen Klasse zwei Jahre auf einen OP-Termin warten müssen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frau erhielt schnelleren Termin

So lange hätte die Frau aufgrund der Schmerzen nicht warten können und wandte sich daher in einem Schreiben, welches der "Krone" vorliegt, an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Schlussendlich entschied sich die Frau, die eine monatliche Pension von 970,97 Euro erhalte, dazu die Operation auf der Sonderklasse aus eigener Tasche zu bezahlen.

Laut dem Bericht der Tageszeitung legte sie dafür rund 6300 Euro auf den Tisch. Mit dem Geld sollten Arzthonorar, Anästhesie und Anstaltsgebühr beglichen werden. Nur wenige Tage später hatte sich ihre Hoffnung erfüllt. Durch die private Zahlung soll die Oberösterreicherin tatsächlich einen früheren Termin erhalten haben.

AK erhebt schwere Vorwürfe

Zuletzt hatte die Arbeiterkammer (AK) an dieser Praktik heftige Kritik geäußert. Eine IHS-Studie, die die AK in Auftrag gegeben hatte, hätte nämlich brisante Zahlen zutage gefördert. Von 810 Befragten hätten 9,1 Prozent das Angebot erhalten, dass die Wartezeit durch eine private Zahlung verkürzt werden würde. Insgesamt 2,8 Prozent hätten das Angebot angenommen.

Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl sprach diesbezüglich von "Korruption" – die Ärztekammer wies diese Anschuldigung zurück. Seitens der Gesundheitsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin von Oberösterreich, Christine Haberlander (ÖVP), wurde betont, dass eine Zusatzversicherung nicht zu einem früheren OP-Termin führe.

Der betroffenen Pensionistin, die sich auch an die Politik wandte, lies Haberlanders Büro ausrichten, dass sich die Sonderklasse lediglich durch "höhere Ansprüche in der Verpflegung (Menüauswahl)" und Zimmerausstattung zur allgemeinen Klasse unterscheide. Demnach würden Behandlungen nach medizinischer Notwendigkeit erfolgen. Der Versicherungsstatus spiele dabei keine Rolle.

Die Bilder des Tages i ?

Pensionistin spricht von "Hohn"

In der oberösterreichischen Politik hat das Thema jedenfalls für ordentlich Wirbel gesorgt. Im Landtag stellte die Grünen-Abgeordnete Brigitte Huber-Reiter am Donnerstag eine entsprechende Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin. Diesbezüglich wiederholte Haberlander, dass Patienten "akute und dringliche diagnostische und therapeutische Leistungen unmittelbar und zeitnah" erhalten würden. Die Reihung würde hier nach medizinischer Dringlichkeit erfolgen – wie auch im Gesetz verankert.

Mit dieser Aussage schien die Pensionistin nicht einverstanden zu sein. Gegenüber der "Krone" sprach sie von "Hohn". Auch andere Patienten im Krankenhaus hätten ihr bestätigt, dass man früher an die Reihe komme, wenn man selbst bezahle. Einen Ersatz für die OP-Kosten seitens der ÖGK könne die Frau sich nicht erwarten.