i Sabine Hertel Briefe um Wochen zu spät Post-Chaos! Partezettel kam erst nach Begräbnis Im Innviertel wächst der Ärger über die Post. Briefe kommen teils erst Wochen später an. Sogar Todesnachrichten erreichen manche Haushalte zu spät. Von Österreich Heute 14.11.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo bleibt bloß die Post? Im oberösterreichischen Innviertel liegen bei vielen Menschen die Nerven blank. Seit Monaten häufen sich Beschwerden über verspätete Briefzustellungen. Teilweise warten Haushalte wochenlang auf ihre Sendungen. Besonders bitter: Selbst wichtige Mitteilungen der Gemeinden kommen nicht rechtzeitig an.

Wie gravierend das Problem ist, zeigt ein Fall aus Uttendorf-Helpfau im Bezirk Braunau. Dort wurden manche Bewohner erst über einen Todesfall informiert, als das Begräbnis bereits vorbei war.

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Todesnachricht kommt erst nach Begräbnis

"Da hatten wir schon das Thema, dass Haushalte erst nach dem Begräbnis über den Todesfall informiert wurden", berichtet im ORF Bürgermeister Johannes Manglberger (ÖVP). Die Gemeinde will deshalb verstärkt auf digitale Zustellung setzen, damit wichtige Schreiben rechtzeitig bei den Menschen landen.

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Auch in Mattighofen sorgt das Zustellproblem für Ärger. Bürgermeister Daniel Lang (ÖVP) sieht vor allem bei behördlichen Fristen Schwierigkeiten: "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir Fristen von drei bis vier Wochen angeben und dann alleine die Zustellung von Briefen zwei Wochen dauert", kritisiert Lang im ORF.

Gemeinde trägt Briefe jetzt selbst aus

Mattighofen hat deshalb eine eigene Lösung gefunden: Ein gemeindeeigener Zustelldienst bringt die Schreiben direkt zu den Haushalten.

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Doch nicht überall ist das möglich. "Wir haben einen eigenen Zustelldienst, der gemeindeeigene Briefe selbständig austrägt. Aber das hat natürlich nicht jede Gemeinde – besonders die kleineren müssen auf die Dienste der Post zurückgreifen", erklärt Lang.

Für Bewohner anderer Gemeinden bleibt damit die Unsicherheit, wann wichtige Briefe tatsächlich im Postkasten landen.

Post verweist auf Krankenstände

Die Post kann die geschilderten Probleme nicht pauschal bestätigen: "Wir verzeichnen derzeit – wie wohl jedes größere Unternehmen in Österreich – steigende Krankenstände. Das kann punktuell zu geringfügigen Verzögerungen führen", erklärt im ORF ein Sprecher.