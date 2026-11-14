i Die Frau wurde ins UKH geflogen. istock Mit Heli ins Spital Pferd stürzt auf Mutter – Tochter (11) reagiert sofort Ein tragischer Unfall ereignete sich in einem Pferdestall im Bezirk Perg (OÖ). Ein Pferd stürzte auf eine 43-Jährige und verletzte sie schwer. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag in einem Pferdestall im Bezirk Perg (OÖ). Eine 43-Jährige wurde von einem stürzenden Pferd erfasst und unter dem Tier eingeklemmt.

Die Frau war am 13. November gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter im Stall, um ihre Pferde zu versorgen. Plötzlich verlor eines der Tiere außerhalb seiner Box aus noch ungeklärter Ursache den Halt und stürzte auf die 43-Jährige.

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Tochter (11) alarmierte Rettung

Erst als das Pferd wieder aufstand, konnte sich die Frau aus ihrer Lage befreien. Kurz darauf brach das Tier erneut zusammen und verendete vor seiner Box.

Die Elfjährige setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Ihre Mutter erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.