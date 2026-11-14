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Die Frau wurde ins UKH geflogen.
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Mit Heli ins Spital

Pferd stürzt auf Mutter – Tochter (11) reagiert sofort

Ein tragischer Unfall ereignete sich in einem Pferdestall im Bezirk Perg (OÖ). Ein Pferd stürzte auf eine 43-Jährige und verletzte sie schwer.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 08:13
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Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag in einem Pferdestall im Bezirk Perg (OÖ). Eine 43-Jährige wurde von einem stürzenden Pferd erfasst und unter dem Tier eingeklemmt.

Die Frau war am 13. November gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter im Stall, um ihre Pferde zu versorgen. Plötzlich verlor eines der Tiere außerhalb seiner Box aus noch ungeklärter Ursache den Halt und stürzte auf die 43-Jährige.

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Tochter (11) alarmierte Rettung

Erst als das Pferd wieder aufstand, konnte sich die Frau aus ihrer Lage befreien. Kurz darauf brach das Tier erneut zusammen und verendete vor seiner Box.

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Die Elfjährige setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Ihre Mutter erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.

red, 14.11.2026, 08:13
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