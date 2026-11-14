Pferd stürzt auf Mutter – Tochter (11) reagiert sofort

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag in einem Pferdestall im Bezirk Perg (OÖ). Eine 43-Jährige wurde von einem stürzenden Pferd erfasst und unter dem Tier eingeklemmt.
Die Frau war am 13. November gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter im Stall, um ihre Pferde zu versorgen. Plötzlich verlor eines der Tiere außerhalb seiner Box aus noch ungeklärter Ursache den Halt und stürzte auf die 43-Jährige.
Erst als das Pferd wieder aufstand, konnte sich die Frau aus ihrer Lage befreien. Kurz darauf brach das Tier erneut zusammen und verendete vor seiner Box.
Die Elfjährige setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Ihre Mutter erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.