20-Jähriger seit Tagen vermisst – Polizei sucht Adel

Seit mehreren Tagen fehlt von einem 20-Jährigen aus Haid im Bezirk Linz-Land jede Spur. Adel V. wird seit Dienstag, 10. November 2026, vermisst.
Die Polizei bestätigte die Abgängigkeitsanzeige am Samstag. Der junge Mann wurde am 14. Februar 2006 in Linz geboren.
Laut der Vermisstenanzeige wird sein möglicher Aufenthaltsort im Raum Haid, Traun, Leonding oder Linz vermutet.
Adel V. ist rund 175 bis 180 Zentimeter groß, trug zuletzt sehr kurz geschorene Haare, eine graue Felljacke, ein beiges Hemd und blaue Jeans.
Wer Adel V. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.