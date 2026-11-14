i Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wird vermisst. Die Polizei sucht ihn im Raum Haid, Traun, Leonding und Linz. privat Vermisstensuche in OÖ 20-Jähriger seit Tagen vermisst – Polizei sucht Adel Seit 10. November fehlt von einem 20-Jährigen aus Haid jede Spur. Die Polizei vermutet ihn im Raum Linz und Umgebung. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehreren Tagen fehlt von einem 20-Jährigen aus Haid im Bezirk Linz-Land jede Spur. Adel V. wird seit Dienstag, 10. November 2026, vermisst.

Die Polizei bestätigte die Abgängigkeitsanzeige am Samstag. Der junge Mann wurde am 14. Februar 2006 in Linz geboren.

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Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wird vermisst. Die Polizei sucht ihn im Raum Haid, Traun, Leonding und Linz. privat

Laut der Vermisstenanzeige wird sein möglicher Aufenthaltsort im Raum Haid, Traun, Leonding oder Linz vermutet.

Die Bilder des Tages i ?

Adel V. ist rund 175 bis 180 Zentimeter groß, trug zuletzt sehr kurz geschorene Haare, eine graue Felljacke, ein beiges Hemd und blaue Jeans.

Wer Adel V. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.