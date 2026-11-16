i ? Mann tot, Frau schwer verletzt Messer-Mord in Perg! Dritter Bruder sah alles mit an Nach einer tödlichen Messerattacke hielt ein Mann seinen eigenen Bruder (35), den mutmaßlichen Täter, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 09:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock im Bezirk Perg (OÖ): Ein 35-Jähriger soll seinen Bruder getötet und seine Schwägerin schwer verletzt haben. Nach der Bluttat griff ein weiterer Bruder ein und hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Während für einen 30-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, verhinderte ein weiterer Bruder zumindest die Flucht des mutmaßlichen Täters. Er hielt den 35-Jährigen nach der Messerattacke fest, bis die alarmierten Polizisten eintrafen und den Mann festnahmen. Laut "Heute"-Informationen soll der Verdächtige unter einer psychischen Erkrankung leiden.

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Bruder stirbt nach Messerattacke

Zuvor soll der Verdächtige am Sonntag kurz nach 23 Uhr in einem gemeinsamen Wohnhaus im Bezirk Perg seinen 30-jährigen Bruder mit einem Messer am Hals attackiert haben. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb das Opfer noch am Tatort.

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Auch die 31-jährige Schwägerin soll der Mann mit einem Messer schwer am Hals verletzt haben. Der Frau gelang die Flucht in ein Nachbarhaus. Dort konnte ihr durch Erste-Hilfe-Maßnahmen das Leben gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wie die "Krone" berichtet soll die türkische Großfamilie bereits amtsbekannt sein. Demnach kam es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten und Drohungen.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.