i Kurz nach dem Erwerb der Immobilie will Käuferin Sheyda D. plötzlich zahlreiche Mängel entdeckt haben. zVg Schimmel, Mängel, Gestank Frau zahlt 365.000 € für Haus, zieht nach 3 Tagen aus Eine junge Oberösterreicherin kaufte sich ein neues Haus. Doch im Neubau tauchten sofort Probleme auf. Nun kämpft sie mit Baumängeln und Schulden! Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den Traum vom trauten Heim ging für die fleißige Psychologin Sheyda D. im Jänner 2026 in Erfüllung. Um 365.000 Euro schlug sie bei einem Neubau in Sierning (Bezirk Steyr-Land) zu.

Doch das vermeintliche Traumhaus entpuppte sich für die Oberösterreicherin rasch als purer Albtraum. Heute kämpft die Frau nach eigenen Angaben mit massiven Baumängeln, hohen Schulden und einer enormen finanziellen Belastung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie schlimm es um das Haus steht, zeigt ein 14-seitiges Gutachten, das "Heute" vorliegt. Ein allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger untersuchte das Gebäude Ende Jänner und stellte rund 60 augenscheinliche Mängel beziehungsweise Abweichungen fest.

Die Kosten für die Behebung schätzt der Experte auf mehr als 100.000 Euro. Dabei handelt es sich lediglich um eine grobe Berechnung. Weitere, bislang nicht sichtbare Schäden könnten hinzukommen.

Fehlende Sicherungen und Probleme mit Wasser

Die Liste der festgestellten Mängel ist lang. Unter anderem beanstandet der Gutachter fehlende Drainagen, fehlerhafte Abdichtungen und Probleme bei der Entwässerung. An mehreren Stellen wurden Mängel festgestellt, die das Eindringen von Wasser begünstigen.

Besonders brisant sind die Sicherheitsmängel. So seien Fenster teilweise nicht ausreichend im Mauerwerk befestigt. Der Sachverständige stuft diese Probleme als sicherheitsrelevant ein. Auch die Befestigungen der Terrassengeländer seien instabil, an anderer Stelle fehle eine Absturzsicherung.

Dazu kommen fehlende Rauchwarnmelder, ein Heizungsdefekt, Mängel am Flachdach und eine fehlende Zufahrtsrampe zur Garage.

Der Gutachter äußert zudem erhebliche Zweifel an den Grundlagen der Baufertigstellungsanzeige. Ob sämtliche baurechtliche Anforderungen erfüllt wurden, lasse sich ohne weitere Unterlagen allerdings nicht abschließend beurteilen.

Das Gutachten wurde von der Käuferin privat in Auftrag gegeben. Die ausführende Baufirma wurde bei der Erstellung nicht angehört.

Haus nur noch mit Schutzmaske betretbar

Für die schwangere Käuferin ist die Situation nach eigenen Angaben inzwischen unerträglich. Besonders die Feuchtigkeit und der Schimmel würden ihr Sorgen bereiten.

Der Schimmelbefall habe mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht, dass sie das Haus praktisch nicht mehr ohne Schutzmaske betreten könne. Die Frau betont, wegen der gravierenden Mängel nie in ihrem neuen Eigenheim gewohnt zu haben.

Finanziell ist die Situation für sie besonders belastend: Fast 2.000 Euro muss sie nach eigenen Angaben jeden Monat für den Hauskredit bezahlen. Gleichzeitig wohnt sie weiterhin zur Miete und muss auch dafür aufkommen. "Ich bin mittlerweile verschuldet", sagt die Betroffene.

Verkäuferin weist Vorwürfe zurück

Doch die Verkäuferin schildert den Fall gegenüber "Heute" völlig anders. Sie erklärt, dass sie der Frau beim Kaufpreis sogar entgegengekommen sei. Weil ihr die Interessentin sympathisch gewesen sei, habe sie das Haus um 35.000 Euro günstiger verkauft.

Auch die Behauptung, sie habe auf die gemeldeten Schäden nicht reagiert, weist sie zurück. Sie habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Probleme eine Firma zur Mängelbehebung geschickt. Die Käuferin habe den Arbeitern jedoch den Zutritt verweigert und danach sämtliche Kontaktversuche blockiert. "Die neue Bewohnerin hat zudem selbst eine Firma zur Behebung der Mängel gerufen, was nicht in Ordnung ist", meint die Verkäuferin zu "Heute".

Bei der Besichtigung des Hauses seien zudem beide Parteien mit jeweils zwei Zeugen anwesend gewesen.

Fotos der Baumängel i ?

"Die Frau ist an einem Freitag eingezogen und am darauffolgenden Sonntag wies sie plötzlich auf viele Mängel hin. Sie wollte das Haus anschließend wieder zurückgeben", schilderte die Verkäuferin.

Damit widerspricht sie ausdrücklich der Darstellung der Käuferin, wonach diese nie in dem Gebäude gewohnt habe.

Wechsel bei Immobilienfirma

Die Verkäuferin des Hauses war auch Inhaberin einer Immobiliengesellschaft. Im Juni 2026 gab sie die Geschäftsführung ab, ein neuer Geschäftsführer übernahm.

Die Käuferin berichtet, dass ihr Rechtsanwalt mehrfach versucht habe, mit der Verkäuferfirma eine Lösung zu finden. Es seien Fristen zur Behebung der Mängel gesetzt und schließlich die vollständige Rückabwicklung des Kaufvertrags gefordert worden.

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Auch der neue Geschäftsführer habe auf die Kontaktversuche ihres Anwalts nicht reagiert, behauptet die Frau.

12.000 Euro für Gerichtsverfahren

Mittlerweile sieht die Käuferin kaum noch einen Ausweg. Die Verfahrenshilfe sei ihr nicht bewilligt worden. Allein die zunächst anfallenden Kosten eines Gerichtsverfahrens würden sich auf rund 12.000 Euro belaufen.

Geld, das sie nach eigenen Angaben schlichtweg nicht mehr hat. Durch den Hauskauf und die laufenden Belastungen sei sie bereits hoch verschuldet. Ihr Rechtsanwalt habe die Akte deshalb vorerst geschlossen.

Die Bilder des Tages i ?

Trotzdem will die Frau nicht aufgeben. Sie möchte verhindern, dass andere Menschen in eine ähnliche Situation geraten.

"Ich möchte nicht einfach aufgeben. Ich möchte auch nicht, dass andere Menschen in eine ähnliche Situation geraten. Aber mir fehlen mittlerweile sowohl die finanziellen Mittel als auch die Kraft, alleine weiterzukämpfen. Meine Reserven sind verbraucht", sagt die Betroffene zu "Heute".