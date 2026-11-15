i Die Polizei verfolgte den flüchtenden E-Scooter-Lenker und hielt ihn schließlich an. iStock Wilde Fahrt durch Wels E-Scooter-Fahrer (14) liefert sich Verfolgungsjagd Der E-Scooter des 14-Jährigen hatte 2.000 Watt, die Beamten mussten auf über 50 km/h beschleunigen. Von Andreas Neumayer 15.11.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein völlig unbeleuchteter E-Scooter ohne Helm, ein blutjunger Lenker und eine gefährliche Flucht: Am Samstag (14. November) gegen 17.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in Wels ein Jugendlicher im Bereich der Maria-Theresia-Straße auf.

Als die Beamten dem E-Scooter-Lenker folgten, gab dieser sofort Gas. Er ignorierte ein Einfahrtsverbot und raste in die Fabrikstraße. Laut Zeugen war der Jugendliche dabei rücksichtslos und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

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Polizei musste auf über 50 km/h beschleunigen

Auch als ihn die Polizisten durch das geöffnete Fenster ihres Streifenwagens aufforderten, stehen zu bleiben, setzte der Jugendliche seine Flucht fort. Ohne Licht ging es mit hohem Tempo weiter in Richtung Noitzmühle.

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Um überhaupt mithalten zu können, mussten die Beamten ihren Streifenwagen auf mehr als 50 km/h beschleunigen. Als sie den Lenker erneut ansprachen, wendete dieser wieder. Erst kurz vor der Bauernstraße gelang es der Polizei, ihn anzuhalten.

Verdacht auf Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter-Lenker erst 14 Jahre alt ist und aus Wels stammt. Die Beamten bemerkten deutliche Anzeichen einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung.

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Einen Drogentest sowie eine klinische Untersuchung verweigerte der Jugendliche allerdings.

Auch sein E-Scooter sorgte für Aufsehen: Bei der technischen Kontrolle stellten die Polizisten eine Leistung von 2.000 Watt fest.

Der 14-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.