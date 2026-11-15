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Der Mann soll bei einer Bushaltestelle zur Waffe gegriffen haben.
Der Mann soll bei einer Bushaltestelle zur Waffe gegriffen haben.
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Wegen Lärm

Jugendliche zu laut - Mann zückt Pistole

Weil ihm Jugendliche zu viel Lärm machten, soll ein 51-Jähriger im Bezirk Ried zur Waffe gegriffen haben. Kurz darauf klickten die Handschellen.
Von Andreas Neumayer
15.11.2026, 11:06
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In der Nacht auf Sonntag (15. November) kam es im Bezirk Ried zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 51-Jähriger fühlte sich kurz vor 3 Uhr von lärmenden Jugendlichen gestört. Die Situation dürfte daraufhin eskaliert sein.

Mann greift zur Waffe

Der Mann soll sich eine Schreckschusspistole geschnappt und damit seine Wohnung verlassen haben. An einer Bushaltestelle traf er auf die Jugendlichen. Nach einem Wortgefecht soll der 51-Jährige ihnen die Waffe vorgehalten haben.

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Zwei Pistolen sichergestellt

Bei dem Einsatz stellten die Beamten gleich zwei Schreckschusspistolen sicher. Gegen den 51-Jährigen wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.

, 15.11.2026, 11:06
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