Jugendliche zu laut - Mann zückt Pistole

In der Nacht auf Sonntag (15. November) kam es im Bezirk Ried zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 51-Jähriger fühlte sich kurz vor 3 Uhr von lärmenden Jugendlichen gestört. Die Situation dürfte daraufhin eskaliert sein.
Der Mann soll sich eine Schreckschusspistole geschnappt und damit seine Wohnung verlassen haben. An einer Bushaltestelle traf er auf die Jugendlichen. Nach einem Wortgefecht soll der 51-Jährige ihnen die Waffe vorgehalten haben.
Die Polizei schritt ein: Gegen 3.25 Uhr wurde der Verdächtige in seiner Wohnung festgenommen. Dabei leistete er keinen Widerstand.
Bei dem Einsatz stellten die Beamten gleich zwei Schreckschusspistolen sicher. Gegen den 51-Jährigen wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.