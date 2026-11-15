i Der Mann soll bei einer Bushaltestelle zur Waffe gegriffen haben. iStock Wegen Lärm Jugendliche zu laut - Mann zückt Pistole Weil ihm Jugendliche zu viel Lärm machten, soll ein 51-Jähriger im Bezirk Ried zur Waffe gegriffen haben. Kurz darauf klickten die Handschellen. Von Andreas Neumayer 15.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag (15. November) kam es im Bezirk Ried zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 51-Jähriger fühlte sich kurz vor 3 Uhr von lärmenden Jugendlichen gestört. Die Situation dürfte daraufhin eskaliert sein.

Mann greift zur Waffe

Der Mann soll sich eine Schreckschusspistole geschnappt und damit seine Wohnung verlassen haben. An einer Bushaltestelle traf er auf die Jugendlichen. Nach einem Wortgefecht soll der 51-Jährige ihnen die Waffe vorgehalten haben.

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Die Polizei schritt ein: Gegen 3.25 Uhr wurde der Verdächtige in seiner Wohnung festgenommen. Dabei leistete er keinen Widerstand.

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Zwei Pistolen sichergestellt

Bei dem Einsatz stellten die Beamten gleich zwei Schreckschusspistolen sicher. Gegen den 51-Jährigen wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.