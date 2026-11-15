Lenker kommt von Straße ab - Auto unter Bäumen begraben

Dramatische Szenen in der Nacht auf Sonntag auf der B122 Voralpenstraße bei Sierning (Bezirk Steyr-Land): Ein Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Wagen in einer Böschung. Dabei durchbrach das Fahrzeug einen Wildzaun und brachte mehrere große Bäume zu Fall.
Die Bäume stürzten teilweise direkt auf das Unfallauto. Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.
Entdeckt wurde der Unfall offenbar durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Dieser bemerkte bei einer nächtlichen Kontrollfahrt einen Baum, der in die Straße ragte. Als er nach dem Rechten sah, entdeckte er den verunglückten Pkw unter den umgestürzten Bäumen.
Drei Feuerwehren, Rettung, Notarzt und Polizei rückten daraufhin zur Unfallstelle aus. Während der Lenker medizinisch versorgt wurde, machten sich die Feuerwehrleute gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen an die aufwendige Bergung.
Die Einsatzkräfte mussten den Wagen zunächst unter den großen Bäumen hervorholen. Erst danach konnte das Unfallauto auf den Abschleppwagen verladen werden.
Für die Dauer des Einsatzes war die B122 zwischen Waldneukirchen und Sierning rund eine Stunde lang nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wurde abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet.