i LH Stelzer mit dem neuen Landesprinzenpaar (Tamara und Lukas, links) und den Vorgängern (Manfred und Elke von den Eferdinger Gauklern). Land OÖ Machtwechsel im Landhaus OÖ LH Stelzer gibt Schlüssel ab - Narren übernehmen Macht Im Linzer Landhaus haben jetzt die Narren das Sagen: Landeshauptmann Thomas Stelzer übergab den Schlüssel an die Trauner Faschingsgilde. Von Andreas Neumayer 15.11.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es närrisch in Oberösterreich! Beim traditionellen Landesnarrenwecken im Linzer Landhaus hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) symbolisch die Macht abgegeben. Den Landhausschlüssel überreichte er an die Trauner Faschingsgilde und das neue Prinzenpaar, Prinzessin Tamara und Prinz Lukas.

Damit haben die Faschingsnarren für die kommenden Wochen offiziell das Kommando übernommen. Ihre Mission: Für gute Laune und jede Menge Lacher im ganzen Bundesland sorgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stelzer: "Lachen nicht nehmen lassen"

Bei der feierlichen Schlüsselübergabe betonte Stelzer, wie wichtig Humor gerade in schwierigen Zeiten sei.

"Wir leben in Zeiten, die nicht immer einfach sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns das Lachen nicht nehmen lassen. Humor verbindet Menschen, schafft Gemeinschaft und hilft uns, Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen."

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Auch für die zahlreichen Faschingsgilden im Land gab es lobende Worte. Sie würden mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dafür sorgen, dass Traditionen erhalten bleiben und Menschen gemeinsam feiern können.

Neues Prinzenpaar übernimmt

Besonders bedankte sich Stelzer bei der Eferdinger Faschingsgilde, die in der vergangenen Saison das närrische Kommando innehatte.

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt sind die Trauner an der Reihe: Prinzessin Tamara und Prinz Lukas sollen in den kommenden Wochen für Faschingsstimmung sorgen. Stelzer wünschte den beiden viel Ausdauer und Freude bei ihrer Regentschaft.