LH Stelzer gibt Schlüssel ab - Narren übernehmen Macht

Jetzt wird es närrisch in Oberösterreich! Beim traditionellen Landesnarrenwecken im Linzer Landhaus hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) symbolisch die Macht abgegeben. Den Landhausschlüssel überreichte er an die Trauner Faschingsgilde und das neue Prinzenpaar, Prinzessin Tamara und Prinz Lukas.
Damit haben die Faschingsnarren für die kommenden Wochen offiziell das Kommando übernommen. Ihre Mission: Für gute Laune und jede Menge Lacher im ganzen Bundesland sorgen.
Bei der feierlichen Schlüsselübergabe betonte Stelzer, wie wichtig Humor gerade in schwierigen Zeiten sei.
"Wir leben in Zeiten, die nicht immer einfach sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns das Lachen nicht nehmen lassen. Humor verbindet Menschen, schafft Gemeinschaft und hilft uns, Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen."
Auch für die zahlreichen Faschingsgilden im Land gab es lobende Worte. Sie würden mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dafür sorgen, dass Traditionen erhalten bleiben und Menschen gemeinsam feiern können.
Besonders bedankte sich Stelzer bei der Eferdinger Faschingsgilde, die in der vergangenen Saison das närrische Kommando innehatte.
Jetzt sind die Trauner an der Reihe: Prinzessin Tamara und Prinz Lukas sollen in den kommenden Wochen für Faschingsstimmung sorgen. Stelzer wünschte den beiden viel Ausdauer und Freude bei ihrer Regentschaft.