Flammen auf Firmengelände – Maschine völlig zerstört

Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstagabend (14. November) kurz vor 22 Uhr verdächtigen Rauch und Funken auf einem Firmengelände in Enns (Bezirk Linz-Land). Der 53-jährige Linzer zögerte nicht lange und verständigte die Einsatzkräfte.
Als die Einsatzfahrzeuge eintrafen, war die Rauchentwicklung auf dem Gelände deutlich zu erkennen. Ein rund sechs Meter breiter Hackschnitzelhaufen stand in Flammen.
Weil das Firmengelände versperrt war, musste sich die Feuerwehr zunächst Zutritt verschaffen. Anschließend begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten.
Dabei machten sie eine weitere Entdeckung: Eine Arbeitsmaschine war bereits vollständig ausgebrannt.
Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.