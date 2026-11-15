i Ein Hackschnitzelhaufen ging in Flammen auf. laumat Feuer-Alarm in Enns Flammen auf Firmengelände – Maschine völlig zerstört Rauch und Funken alarmierten einen 53-Jährigen in Enns (OÖ). Auf einem Firmengelände war ein Feuer ausgebrochen. Eine Maschine wurde dabei zerstört. Von Andreas Neumayer 15.11.2026, 17:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstagabend (14. November) kurz vor 22 Uhr verdächtigen Rauch und Funken auf einem Firmengelände in Enns (Bezirk Linz-Land). Der 53-jährige Linzer zögerte nicht lange und verständigte die Einsatzkräfte.

Feuerwehr entdeckt ausgebrannte Maschine

Als die Einsatzfahrzeuge eintrafen, war die Rauchentwicklung auf dem Gelände deutlich zu erkennen. Ein rund sechs Meter breiter Hackschnitzelhaufen stand in Flammen.

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Weil das Firmengelände versperrt war, musste sich die Feuerwehr zunächst Zutritt verschaffen. Anschließend begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten.

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Dabei machten sie eine weitere Entdeckung: Eine Arbeitsmaschine war bereits vollständig ausgebrannt.

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Brandursache noch unklar

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.