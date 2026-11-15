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Ein Hackschnitzelhaufen ging in Flammen auf.
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Feuer-Alarm in Enns

Flammen auf Firmengelände – Maschine völlig zerstört

Rauch und Funken alarmierten einen 53-Jährigen in Enns (OÖ). Auf einem Firmengelände war ein Feuer ausgebrochen. Eine Maschine wurde dabei zerstört.
Von Andreas Neumayer
15.11.2026, 17:06
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Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstagabend (14. November) kurz vor 22 Uhr verdächtigen Rauch und Funken auf einem Firmengelände in Enns (Bezirk Linz-Land). Der 53-jährige Linzer zögerte nicht lange und verständigte die Einsatzkräfte.

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Als die Einsatzfahrzeuge eintrafen, war die Rauchentwicklung auf dem Gelände deutlich zu erkennen. Ein rund sechs Meter breiter Hackschnitzelhaufen stand in Flammen.

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Weil das Firmengelände versperrt war, musste sich die Feuerwehr zunächst Zutritt verschaffen. Anschließend begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten.

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Dabei machten sie eine weitere Entdeckung: Eine Arbeitsmaschine war bereits vollständig ausgebrannt.

Brandursache noch unklar

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

, 15.11.2026, 17:06
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