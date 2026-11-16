i Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. iStock Schwägerin schwer verletzt Mord-Alarm! Mann tötet eigenen Bruder mit Messer Blutiger Familienstreit in Oberösterreich! Ein 35-Jähriger soll seinen Bruder mit einem Messer getötet und seine Schwägerin schwer verletzt haben. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 08:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Messerangriff hat sich am späten Sonntagabend im Bezirk Perg (OÖ) ereignet. Ein 35-Jähriger steht im Verdacht, seinen eigenen Bruder (30) getötet und dessen Ehefrau (31) lebensgefährlich verletzt zu haben.

Gegen 23 Uhr soll der Mann in einem gemeinsam bewohnten Haus mit einem Messer auf die beiden losgegangen sein. Dabei erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen im Halsbereich. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen kam für ihn jede Rettung zu spät. Er starb noch am Tatort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Schwer verletzte Frau flüchtet zu Nachbarn

Auch die 31-jährige Schwägerin wurde laut Polizei mit einem Messer am Hals schwer verletzt. Ihr gelang jedoch die Flucht in ein Nachbarhaus. Dort wurde sie erstversorgt, wodurch ihr Leben gerettet werden konnte. Anschließend brachte man sie in ein Krankenhaus.

Die Bilder des Tages i ?

Ein weiterer Bruder hielt den mutmaßlichen Täter nach der Attacke bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.