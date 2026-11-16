Mord-Alarm! Mann tötet eigenen Bruder mit Messer

Ein tödlicher Messerangriff hat sich am späten Sonntagabend im Bezirk Perg (OÖ) ereignet. Ein 35-Jähriger steht im Verdacht, seinen eigenen Bruder (30) getötet und dessen Ehefrau (31) lebensgefährlich verletzt zu haben.
Gegen 23 Uhr soll der Mann in einem gemeinsam bewohnten Haus mit einem Messer auf die beiden losgegangen sein. Dabei erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen im Halsbereich. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen kam für ihn jede Rettung zu spät. Er starb noch am Tatort.
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Auch die 31-jährige Schwägerin wurde laut Polizei mit einem Messer am Hals schwer verletzt. Ihr gelang jedoch die Flucht in ein Nachbarhaus. Dort wurde sie erstversorgt, wodurch ihr Leben gerettet werden konnte. Anschließend brachte man sie in ein Krankenhaus.
Ein weiterer Bruder hielt den mutmaßlichen Täter nach der Attacke bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.