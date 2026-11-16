Junge Männer hindern Alko-Lenker an Weiterfahrt

Gefährliche Szenen am Sonntagnachmittag auf der B1 in Wels: Ein 41-jähriger Ungar war gegen 17.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. Dabei fuhr er immer wieder in Schlangenlinien, mehrmals starb ihm sogar der Motor ab.
Zwei 18-Jährige bemerkten die auffällige Fahrweise und handelten. Sie parkten den Wagen des 41-Jährigen so zu, dass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Ein 23-jähriger Welser kam dazu und zog den Mann aus seinem Auto.
Als die Polizei eintraf, machte der Lenker einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht: Der 41-Jährige hatte 1,72 Promille Alkohol im Blut.
Besonders brisant: Seinen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht mehr abnehmen. Laut eigenen Angaben war ihm dieser bereits in Ungarn wegen früherer Alkoholdelikte entzogen worden.
Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.