i Nachdem der alkoholisierte Lenker an der Weiterfahrt gehindert wurde, schritt die Polizei ein. Daniel Scharinger / Pressefoto Scharinger / picturedesk.com 1,72 Promille Junge Männer hindern Alko-Lenker an Weiterfahrt Ein betrunkener Autofahrer war in Wels in Schlangenlinien unterwegs. Drei junge Männer griffen ein und verhinderten, dass er weiterfuhr. Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gefährliche Szenen am Sonntagnachmittag auf der B1 in Wels: Ein 41-jähriger Ungar war gegen 17.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. Dabei fuhr er immer wieder in Schlangenlinien, mehrmals starb ihm sogar der Motor ab.

18-Jährige blockierten das Auto

Zwei 18-Jährige bemerkten die auffällige Fahrweise und handelten. Sie parkten den Wagen des 41-Jährigen so zu, dass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Ein 23-jähriger Welser kam dazu und zog den Mann aus seinem Auto.

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Als die Polizei eintraf, machte der Lenker einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht: Der 41-Jährige hatte 1,72 Promille Alkohol im Blut.

Führerschein bereits weg

Besonders brisant: Seinen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht mehr abnehmen. Laut eigenen Angaben war ihm dieser bereits in Ungarn wegen früherer Alkoholdelikte entzogen worden.

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.