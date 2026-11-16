i Haushalte mit geringerem Einkommen sollen heuer früher den Zuschuss beantragen können. GettyImages/iStock (Symbolbild) Heizkostenzuschuss Neue Regeln! Wer jetzt 200 Euro vom Land bekommt Oberösterreich zahlt auch 2027 wieder 200 Euro Heizkostenzuschuss. Neu sind ein früherer Antragsstart und zusätzliche Hilfe für Härtefälle. Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn draußen die Temperaturen sinken, steigen in vielen Haushalten die Heizkosten. Gerade für Menschen mit wenig Geld wird das schnell zur Belastung. Das Land Oberösterreich unterstützt Betroffene deshalb auch 2027 mit einem Heizkostenzuschuss von 200 Euro pro Haushalt.

Die gute Nachricht: Das Geld kann diesmal deutlich früher beantragt werden. Die Antragsfrist beginnt bereits am 11. Jänner 2027 und läuft bis zum 19. März. Damit startet die Aktion mehr als zwei Monate früher als im Vorjahr.

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Wer die 200 Euro bekommt

Ob man Anspruch auf den Zuschuss hat, hängt vom Einkommen ab. Entscheidend ist das Brutto-Jahreshaushaltseinkommen aus dem Jahr 2025.

Diese Einkommensgrenzen gelten: Alleinlebende : maximal 21.883 Euro brutto im Jahr

: maximal 21.883 Euro brutto im Jahr Mehrpersonenhaushalte: maximal 30.913 Euro brutto im Jahr

Voraussetzung ist außerdem ein Hauptwohnsitz in Oberösterreich. Asylwerber, subsidiär Schutzberechtigte, Vertriebene sowie Personen in öffentlich finanzierten betreuten Wohneinrichtungen sind ausgeschlossen.

Im Vorjahr erhielten insgesamt 25.508 Haushalte die Unterstützung.

Neu: Auch bei Jobverlust gibt es Hilfe

Erstmals gibt es eine Härtefallregelung. Davon können Menschen profitieren, deren Einkommen seit 2025 gesunken ist – etwa durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder den Pensionsantritt.

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Auch wer 2025 noch zu viel verdient hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss bekommen.

Dafür darf das Haushaltseinkommen 2026 folgende Grenzen nicht überschreiten: Alleinlebende : 22.474 Euro

: 22.474 Euro Mehrpersonenhaushalte: 31.748 Euro

Härtefälle werden einzeln geprüft.

So kommt man an die 200 Euro

Der Antrag kann ab 11. Jänner online auf der Website des Landes Oberösterreich gestellt werden.

Zusätzliche Unterlagen sind grundsätzlich nicht erforderlich. Einkommen, Wohnadresse und Haushaltsgröße werden automatisch über die Transparenzdatenbank und das zentrale Melderegister überprüft.

Wer beim Ausfüllen Hilfe braucht, kann sich an das Gemeindeamt seines Wohnortes wenden.

Nach erfolgreicher Prüfung soll das Geld innerhalb von rund zwei Wochen auf dem Konto landen. Bei Härtefällen kann die Auszahlung länger dauern.

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Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betont: "Gerade in der Heizsaison können die Kosten für Wärme und Energie für Haushalte mit geringem Einkommen eine große Belastung sein. Mit 200 Euro pro Haushalt helfen wir gezielt dort, wo Unterstützung gebraucht wird. Weil die Anträge heuer deutlich früher möglich sind, kommt die Hilfe mitten in der kalten Jahreszeit an"

Sozial-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) erklärt zudem, dass Menschen, die bereits 2026 den Heizkostenzuschuss erhalten haben, grundsätzlich auch 2027 wieder damit rechnen können.