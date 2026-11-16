i LH Thomas Stelzer, Jubilarin Hedwig Grögler, Heimleiter Thomas Bergthaler, Sophie Nußbaumer, Bürgermeister Stefan Krapf gratulierten der Altersrekordlerin. Land OÖ/Peter Mayr Älteste Oberösterreicherin 106 Jahre alt! Hedwig verrät ihr Lebensgeheimnis Hedwig Grögler aus Gmunden feiert ihren 106. Geburtstag. Die älteste Oberösterreicherin verrät, wie man so alt wird – und was sie täglich macht. Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

106 Jahre und noch immer bestens informiert: Hedwig Grögler feiert am Montag einen ganz besonderen Geburtstag. Die Bewohnerin des Bezirksseniorenheims Weinberghof in Gmunden ist die älteste Oberösterreicherin. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gratulierte ihr persönlich.

Dabei wollte der Politiker wissen, wie man ein so hohes Alter erreicht. Die Jubilarin hatte darauf eine überraschend einfache Antwort: "Normal leben!"

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Fünf Ururenkel machen sie stolz

Geboren wurde Hedwig Grögler am 16. November 1920 in Wien. Damals war die österreichische Bundesverfassung gerade erst in Kraft getreten. Seither hat die 106-Jährige enorme Veränderungen miterlebt.

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Sie wuchs in Wien auf, heiratete 1940 und verbrachte später viele Jahre im Mürztal. Seit 2010 lebt sie in Gmunden.

Besonders stolz ist die Seniorin auf ihre große Familie. Sie hat zwei Söhne, drei Enkelkinder, fünf Urenkel und bereits fünf Ururenkel. Bei der Geburtstagsgratulation waren auch ihr Sohn Walter und dessen Frau Gusti dabei.

Mit 106 Jahren noch am Handy

Auch mit moderner Technik kennt sich die Jubilarin aus. Während sie in ihrer Kindheit die Anfänge des Automobilzeitalters miterlebte, nutzt sie heute selbst fleißig ihr Handy.

Am Nachmittag darf bei ihr der Fernseher nicht fehlen. "Bundesland heute" gehört zum täglichen Pflichtprogramm, auch die ZIB 1 schaut sie regelmäßig. Dadurch ist die 106-Jährige über das politische Geschehen bestens informiert.

Die Bilder des Tages i ?

Landeshauptmann Stelzer zeigte sich bei seinem Besuch beeindruckt: "Hedwig Grögler hat in 106 Jahren ein bewegtes Jahrhundert erlebt und mit ihrem Lebensweg auch unser Land mitgeprägt. Ihre Lebenserfahrung und die Zufriedenheit, mit der sie auf ihr Leben und ihre Familie blickt, beeindrucken mich sehr. Es ist mir eine große Ehre und Freude, ihr persönlich zu diesem außergewöhnlichen Geburtstag gratulieren zu dürfen. Für die kommende Zeit wünsche ich ihr von Herzen Gesundheit und viele schöne Stunden mit ihren Lieben"