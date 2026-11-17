i Ein Kärntner Bub (8) brach sich das Handgelenk. istock Versicherung zahlt nicht Falsches Wort kostet Bub (8) beinahe 4.300 Euro Ein Kärntner Bub (8) brach sich das Handgelenk. Wegen einer Angabe in den Unterlagen verweigerte die Versicherung zunächst knapp 4.300 Euro. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 08:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Unfall hatte sich ein Volksschüler das Handgelenk gebrochen. Die Versicherung übernahm zunächst mehrere Leistungen, verweigerte jedoch die Auszahlung von knapp 4.300 Euro. Grund dafür war offenbar eine abweichende Bezeichnung der Verletzung in den medizinischen Unterlagen.

Während die Kosten für den Knochenbruch, den Unfall und eine Begleitperson im Krankenhaus gedeckt wurden, blieb die vereinbarte Direktleistung aus. Dabei handelt es sich um einen festgelegten Betrag, der bei bestimmten Verletzungen ausbezahlt wird.

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AK schaltete sich ein

In den Unterlagen war offenbar ein Unterarmbruch angeführt, der nicht vom Versicherungsschutz erfasst war. Die Familie wandte sich daraufhin an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten.

"Gerade bei Versicherungsfällen kommt es auf jedes Detail an. Wenn in medizinischen Unterlagen eine andere Verletzung bezeichnet wird als jene, die tatsächlich vorliegt und vom Versicherungsschutz umfasst ist, kann das weitreichende Folgen haben", erklärt AK-Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr.

Nach ihrer Intervention zahlte die Versicherung die knapp 4.300 Euro schließlich aus. AK-Präsident Günther Goach rät dazu, ablehnende Versicherungsentscheidungen bei Unklarheiten überprüfen zu lassen.