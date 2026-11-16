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Dackel Jonny bei der Rettung
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Drama bei Wanderausflug

Dackel Jonny stürzt ab: Bergrettung holt ihn aus Graben

Ein Ausflug in Kärnten wurde für Urlauber aus Berlin zum Schreckmoment. Ihr Dackel Jonny stürzte in einen steilen Graben und saß fest.
Von Österreich Heute
16.11.2026, 19:41
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Dackel Jonny hatte am Sonntagnachmittag bei Ossiach (Knt.) einen riesigen Schutzengel! Der Vierbeiner war mit seinen Besitzern, Urlaubern aus Berlin, auf dem Finsterbach-Wasserfall-Rundweg unterwegs. Als er kurz von der Leine gelassen wurde, geriet er abseits des Weges in steiles Waldgelände.

Dann passierte es: Jonny stürzte über einen Wasserfall westlich der bekannten Finsterbachfälle in den Graben des Finsterbaches.

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Jonny saß im steilen Graben fest

Der kleine Hund konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Hänge waren zu steil, um zurück auf den Wanderweg zu gelangen.

Neun Bergretterinnen und Bergretter machten sich auf den Weg, um den Dackel aus seiner misslichen Lage zu holen. Unterstützung bekamen sie von zwei Einsatzkräften der Wasserrettung Sattendorf und der Polizei.

Bergretterin seilt sich zu Hund ab

Um Jonny zu erreichen, musste sich eine Bergretterin in das unwegsame Gelände abseilen. Sie gelangte zu dem Hund und konnte ihn sicher aus dem Graben bergen. Gegen 16.22 Uhr war der Einsatz beendet. Am Polizeiposten Sattendorf gab es schließlich das langersehnte Wiedersehen: Jonny konnte seinen Besitzern wohlbehalten übergeben werden.

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Der Dackel kam mit nur kleinen Blessuren davon. Für seine Besitzer dürfte der Wanderausflug trotzdem unvergesslich bleiben.

red, 16.11.2026, 19:41
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