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Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das Duo wenig später auf der Rosentaler Straße anhalten.
Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das Duo wenig später auf der Rosentaler Straße anhalten.
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Faustschläge und Fußtritte

21-Jähriger raucht Zigarette – dann eskaliert Streit

Brutale Attacke! Zwei junge Männer sollen einen 21-Jährigen vor einer Veranstaltungshalle zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 08:52
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Ein Streit vor einer Veranstaltungshalle in Feistritz im Rosental (Kärnten) ist am Freitagabend eskaliert. Zwei junge Männer sollen einen 21-Jährigen niedergeschlagen und anschließend auf ihn eingetreten haben.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr. Das spätere Opfer, ein 21-Jähriger aus Villach, rauchte gerade eine Zigarette vor der Halle, als zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren aus dem Gebäude kamen. Zwischen den drei Männern dürfte es zunächst zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen sein.

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Verdächtige nach Flucht gestoppt

Laut aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden Klagenfurter den Villacher zu Boden geschlagen und anschließend mit den Füßen auf ihn eingetreten haben. Dabei wurden auch sein Handy und seine Armbanduhr beschädigt.

Nach der Attacke flüchteten die beiden Verdächtigen mit einem Auto in Richtung Klagenfurt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das Duo wenig später auf der Rosentaler Straße anhalten. Beide zeigten sich bei der Befragung geständig.

Der verletzte 21-Jährige wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

red, 14.11.2026, 08:52
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