i Das Wäschefachgeschäft "Wäsche & Mehr" in der Villacher Postgasse schließt Ende November. Google Street View Aus nach 20 Jahren Wieder Leerstand! Villach verliert Traditionsgeschäft Fast 20 Jahre lang war es eine fixe Adresse für viele Stammkunden. Jetzt ist endgültig Schluss: Ein beliebtes Fachgeschäft in Villach sperrt zu. Von Österreich Heute 16.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wieder ein Leerstand in der Villacher Innenstadt! Das Wäschefachgeschäft "Wäsche & Mehr" in der Postgasse schließt nach fast 20 Jahren seine Türen. Bis einschließlich 30. November können Kunden noch vorbeischauen, danach ist endgültig Schluss.

Der Räumungsverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Nicht nur Unterwäsche, Pyjamas und Bademäntel werden abverkauft – sogar die Schaufensterpuppen und die gesamte Geschäftseinrichtung stehen zum Verkauf.

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Gesundheitliche Gründe für Schließung

Hinter der Entscheidung stehen gesundheitliche Gründe. Inhaber Christian André muss kürzertreten, wie eine Mitarbeiterin gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt. Eigentlich wurde nach jemandem gesucht, der das Geschäft weiterführt. Doch die Suche nach einer Nachfolge blieb erfolglos. Damit steht nun fest: Ende November ist Schluss.

In einem Brief im Schaufenster verabschiedet sich das Team von seinen Kunden und bedankt sich für die jahrelange Treue.

Stammkunden kamen von weit her

Die Schließung trifft vor allem die Stammkundschaft. Viele kauften seit Jahren regelmäßig in dem Fachgeschäft ein. Manche nahmen dafür sogar längere Fahrten auf sich – etwa aus Klagenfurt, Spittal oder Gmünd.

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Seit 2007 Teil der Innenstadt

Die Geschichte des Geschäfts begann bereits 2007. Damals eröffnete Maria Blüm das Wäschefachgeschäft in der Villacher Postgasse.

Nach 15 Jahren übergab sie den Betrieb 2022 an Christian André, der das bewährte Sortiment weiterführte. Neben Damen- und Herrenunterwäsche gab es auch Nachtwäsche, Bademäntel und ganzjährig Badekleidung.

Zuletzt waren vier Mitarbeiterinnen in dem Geschäft beschäftigt. Nun endet die Geschichte des Fachgeschäfts nach fast zwei Jahrzehnten.