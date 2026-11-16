Startseite Österreich Kärnten
Das Wäschefachgeschäft
Das Wäschefachgeschäft "Wäsche & Mehr" in der Villacher Postgasse schließt Ende November.
Google Street View
Aus nach 20 Jahren

Wieder Leerstand! Villach verliert Traditionsgeschäft

Fast 20 Jahre lang war es eine fixe Adresse für viele Stammkunden. Jetzt ist endgültig Schluss: Ein beliebtes Fachgeschäft in Villach sperrt zu.
Von Österreich Heute
16.11.2026, 11:42
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wieder ein Leerstand in der Villacher Innenstadt! Das Wäschefachgeschäft "Wäsche & Mehr" in der Postgasse schließt nach fast 20 Jahren seine Türen. Bis einschließlich 30. November können Kunden noch vorbeischauen, danach ist endgültig Schluss.

Der Räumungsverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Nicht nur Unterwäsche, Pyjamas und Bademäntel werden abverkauft – sogar die Schaufensterpuppen und die gesamte Geschäftseinrichtung stehen zum Verkauf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Gesundheitliche Gründe für Schließung

Hinter der Entscheidung stehen gesundheitliche Gründe. Inhaber Christian André muss kürzertreten, wie eine Mitarbeiterin gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt. Eigentlich wurde nach jemandem gesucht, der das Geschäft weiterführt. Doch die Suche nach einer Nachfolge blieb erfolglos. Damit steht nun fest: Ende November ist Schluss.

In einem Brief im Schaufenster verabschiedet sich das Team von seinen Kunden und bedankt sich für die jahrelange Treue.

Stammkunden kamen von weit her

Die Schließung trifft vor allem die Stammkundschaft. Viele kauften seit Jahren regelmäßig in dem Fachgeschäft ein. Manche nahmen dafür sogar längere Fahrten auf sich – etwa aus Klagenfurt, Spittal oder Gmünd.

Seit 2007 Teil der Innenstadt

Die Geschichte des Geschäfts begann bereits 2007. Damals eröffnete Maria Blüm das Wäschefachgeschäft in der Villacher Postgasse.

Auch interessant

Zu lange geparkt! Einkaufszentrum erfasst Kennzeichen
Einkaufswagen-Ärger! Hofer-Kunden sind genervt
Pinker Candy-Shop plötzlich weg – Nachfolger verblüfft

Nach 15 Jahren übergab sie den Betrieb 2022 an Christian André, der das bewährte Sortiment weiterführte. Neben Damen- und Herrenunterwäsche gab es auch Nachtwäsche, Bademäntel und ganzjährig Badekleidung.

Zuletzt waren vier Mitarbeiterinnen in dem Geschäft beschäftigt. Nun endet die Geschichte des Fachgeschäfts nach fast zwei Jahrzehnten.

red, 16.11.2026, 11:42
Mehr zum Thema
Villach Dessous Einkauf

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote