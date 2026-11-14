i Enorme Gesteinsmassen stürzten vom Dobratsch ins Tal. iStock Historische Katastrophe 1348 Beben, Bergsturz, Flutwelle – Tausende Tote in Kärnten Am 25. Jänner 1348 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben Kärnten. Ganze Ortschaften wurden zerstört, ein Berg stürzte ins Tal. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was war eigentlich die schlimmste Katastrophe in der Geschichte Österreichs? Häufig genannt wird bei dieser Frage der 25. Jänner 1348, als im Süden des Reichs die Erde bebte. Besonders schwer traf es den Raum Villach in Kärnten. Häuser stürzten ein, Brände brachen aus und am Dobratsch lösten sich gewaltige Gesteinsmassen.

Das Beben begann am Nachmittag und dauerte vermutlich rund eine Minute. Sein Epizentrum lag nach heutigem Forschungsstand im italienischen Friaul, östlich von Tolmezzo, Venzone und Gemona. Die Erschütterungen waren weit über Kärnten hinaus zu spüren.

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Bis zu 5.000 Tote? Opferzahl umstritten

Wie viele Menschen bei der Katastrophe auf dem Gebiet des heutigen Österreich tatsächlich ums Leben kamen, ist bis heute ungeklärt. Ältere Darstellungen sprechen von rund 5.000 Menschen, die allein durch den Bergsturz am Dobratsch verschüttet worden sein sollen. Diese Zahl lässt sich historisch allerdings nicht zuverlässig belegen.

Auch die Berichte über das Ausmaß der Zerstörung unterscheiden sich erheblich. Einer Urkunde aus dem Jahr 1391 zufolge sollen 17 Dörfer und neun Pfarrkirchen vernichtet worden sein. Andere mittelalterliche Chroniken berichten sogar von 23 zerstörten Ortschaften und 34 eingestürzten Burgen.

Historiker halten diese Angaben heute teilweise für stark übertrieben. Manche Berichte dürften zudem die Schäden in Kärnten und im benachbarten Friaul gemeinsam beschreiben.

Gewaltiger Bergsturz begrub das Gailtal

Besonders dramatisch waren die Folgen am Dobratsch bei Villach. Durch die Erschütterungen lösten sich riesige Felsmassen und stürzten ins Tal.

Das Gestein versperrte den Lauf der Gail. Der Fluss staute sich auf, ein See entstand. Als der natürliche Damm schließlich nachgab, kam es zu einer Flutwelle, die weitere Schäden verursachte und Siedlungen überschwemmte.

In Villach selbst richteten neben den Erschütterungen vor allem Brände schwere Verwüstungen an. Auch zahlreiche Burgen in Kärnten und Friaul wurden beschädigt oder zerstört.

Die Bilder des Tages i ?

Forscher entdecken Spuren in Kärntner Seen

Wie außergewöhnlich das Erdbeben war, zeigen moderne Untersuchungen der Universität Innsbruck. Forscher untersuchten Ablagerungen in Kärntner Seen und fanden Hinweise auf die gewaltigen Erschütterungen des Jahres 1348.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich um das stärkste Erdbeben im Kärntner Raum seit dem Ende der letzten Kaltzeit gehandelt haben dürfte.

Wenige Wochen später kam die Pest

Für die Bevölkerung folgte auf die Naturkatastrophe eine weitere Tragödie. Noch im selben Jahr erreichte die Pest weite Teile Mitteleuropas.

Mittelalterliche Chronisten brachten das Erdbeben und die Seuche teilweise miteinander in Verbindung. Wissenschaftlich besteht dafür allerdings kein ursächlicher Zusammenhang.

Schlusspunkt: Fast 680 Jahre später sind die Spuren der Katastrophe am Dobratsch noch immer sichtbar. Wie viele Menschen damals tatsächlich starben, bleibt eines der großen Rätsel der Kärntner Geschichte.