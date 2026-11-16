i Am Landesgericht Klagenfurt beginnt am Montag ein Prozess gegen fünf junge Männer. IMAGO/Harald Dostal Prozess startet Burschen sollen beeinträchtigte Frau missbraucht haben Fünf Kärntner müssen sich am Montag vor Gericht verantworten. Die mutmaßlichen Taten wurden sogar gefilmt. Von Österreich Heute 16.11.2026, 20:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerwiegender Fall beschäftigt am Montag das Landesgericht Klagenfurt. Fünf junge Männer stehen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person vor Gericht. Die mutmaßlichen Taten sollen sich bereits Anfang 2021 in einem Park in Klagenfurt ereignet haben.

Damals waren die Angeklagten zwischen 14 und 17 Jahre alt. Die betroffene Frau war über 20 Jahre alt.

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Jugendliche sollen Taten gefilmt haben

Laut Anklage hatte sich unter den Jugendlichen herumgesprochen, dass sich die Frau in dem Park aufhielt. An zwei bis drei aufeinanderfolgenden Tagen sollen sich die Burschen in unterschiedlichen Gruppen mit ihr getroffen haben.

Dabei soll es zu den angeklagten sexuellen Handlungen gekommen sein, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Einige davon wurden laut Staatsanwaltschaft mit Handys gefilmt. Die Aufnahmen sollen anschließend auch verschickt worden sein. Die Videos konnten im Zuge der Ermittlungen gesichert werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, die psychische Beeinträchtigung der Frau erkannt und bewusst ausgenutzt zu haben. Die Betroffene sei aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht in der Lage gewesen, die konkrete Situation und die damit verbundenen Entscheidungen ausreichend einzuschätzen.

Angeklagte bestreiten Missbrauch

Die meisten Beschuldigten räumen die sexuellen Handlungen grundsätzlich ein. Sie bestreiten jedoch, dass es sich um Missbrauch gehandelt habe. Ihrer Darstellung nach sei alles freiwillig geschehen. Von der psychischen Beeinträchtigung der Frau hätten sie nichts gewusst.

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Rechtsanwalt Michael Hirm, der einen der Angeklagten vertritt, verweist auf das damalige Alter seines Mandanten. "Mein Mandant war damals erst 14 Jahre alt, unreif und hatte keine Erfahrungen. Es war ihm nicht klar, dass die fast zehn Jahre ältere Frau psychisch beeinträchtigt ist."

Er betont, sein Mandant habe erst später von der Beeinträchtigung erfahren. Zudem kritisiert der Anwalt die lange Dauer der Ermittlungen. Sein Mandant sei mittlerweile erwachsen, habe eine Ausbildung abgeschlossen und sich seither nichts zuschulden kommen lassen.

Zeugen und Gutachter vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hält die Erklärungen der Angeklagten hingegen für Schutzbehauptungen. Aus ihrer Sicht hätten die Jugendlichen die Beeinträchtigung der Frau sehr wohl erkannt und ausgenutzt.

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Für die Verhandlung sind rund fünfeinhalb Stunden vorgesehen. Mehrere Zeugen, die sich damals im Park aufgehalten haben, sollen aussagen. Auch ein psychiatrischer Sachverständiger wird gehört.

Von der betroffenen Frau liegt bereits eine Videoeinvernahme vor. Ob am Montag eine Entscheidung fällt, ist offen. Für alle fünf Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.