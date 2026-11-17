i Unterarm oder Handgelenk gebrochen? Versicherungen nehmen es ganz genau. iStock/TommL Ein Wort entscheidet Kleines Detail, und schon zahlt Versicherung nicht mehr Ein Kärntner Bub (8) bekam fast 4.300 Euro nicht ausbezahlt. Erst die AK konnte helfen. Jetzt warnen Konsumentenschützer vor einem teuren Fehler. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Unterschied in medizinischen Unterlagen kann bei einer Versicherung viel Geld kosten. Das zeigt der Fall eines achtjährigen Buben aus Kärnten, dessen Familie beinahe um knapp 4.300 Euro Versicherungsleistung gebracht worden wäre. Erst nach dem Einschreiten der Arbeiterkammer (AK) floss das Geld. Jetzt appellieren die Konsumentenschützer, Ablehnungen nicht einfach hinzunehmen.

Wie berichtet, hatte sich der Volksschüler bei einem Unfall das Handgelenk gebrochen. Die Versicherung übernahm zwar die Leistungen für den Knochenbruch, Unfallkosten und eine Begleitperson während des Krankenhausaufenthalts. Eine zusätzlich vereinbarte Direktleistung von knapp 4.300 Euro verweigerte sie jedoch zunächst.

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Ein Wort machte den Unterschied

Der Grund für die Ablehnung lag offenbar in den medizinischen Unterlagen. Darin war von einem Unterarmbruch die Rede, der nicht vom Versicherungsschutz umfasst war. Tatsächlich hatte der Bub aber einen Bruch des Handgelenks erlitten.

Die Familie wandte sich deshalb an den Konsumentenschutz der AK Kärnten. Mit Erfolg: Nach der Intervention wurde die ausstehende Versicherungsleistung schließlich ausbezahlt.

"Gerade bei Versicherungsfällen kommt es auf jedes Detail an", erklärt AK-Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr. Wenn eine Verletzung in medizinischen Unterlagen anders bezeichnet werde als jene, die tatsächlich vorliege und versichert sei, könne das weitreichende Folgen haben.

AK warnt vor voreiligen Entscheidungen

Für die Arbeiterkammer ist der Fall ein deutliches Beispiel dafür, warum Versicherte negative Entscheidungen nicht einfach akzeptieren sollten. Besonders bei Unklarheiten über medizinische Befunde und vertraglich vereinbarte Leistungen könne sich eine Überprüfung lohnen.

"Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, Versicherungsentscheidungen nicht ungeprüft hinzunehmen und bei Unklarheiten die kostenlose Beratung der AK in Anspruch zu nehmen", betont AK-Präsident Günther Goach.

Hier gibt es kostenlose Hilfe

Wer eine Versicherungsleistung nicht erhält, sollte daher zunächst die Begründung der Ablehnung mit den vorhandenen Unterlagen und dem vereinbarten Versicherungsschutz vergleichen. Bei Unklarheiten können sich Betroffene an den Konsumentenschutz wenden.

Die AK Kärnten bietet dafür kostenlose Beratung unter 050 477-2002 oder per E-Mail an [email protected] an.

Der Fall des Achtjährigen zeigt jedenfalls: Ein erstes Nein der Versicherung muss nicht automatisch das letzte Wort sein.