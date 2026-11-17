Mehrere Fahrzeuge waren betroffen, die Pensionistin wurde verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montag (16. November) gegen 18 Uhr auf der Rohrbacher Straße. Eine 79-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war von Rohrbach in Richtung Linz unterwegs, als sie in einer Kurve offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort streifte ihr Wagen zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos, das von einem 37-jährigen Niederösterreicher gelenkt wurde.
Doch damit war die gefährliche Situation noch nicht vorbei: Die Pensionistin kollidierte anschließend mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, einem Kleintransporter mit drei Insassen.
Dessen 26-jähriger Lenker versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Transporter wurde links vorne getroffen und landete im Straßengraben.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 79-Jährigen zurück auf ihre Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich stehen blieb.
Ein nachkommender 33-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach hatte Glück: Er konnte seinen Wagen gerade noch rechtzeitig vor dem Unfallauto zum Stillstand bringen.
Die 79-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.