i Die Lenkerin geriet auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß kam. fotokerschi.at Transporter im Graben 79-Jährige gerät in Gegenverkehr – Unfall mit Folgen Heftiger Unfall am Montagabend auf der B127 in Lacken (Bez. Urfahr-Umgebung): Eine 79-jährige Autofahrerin dürfte auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Von Andreas Neumayer 17.11.2026, 15:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehrere Fahrzeuge waren betroffen, die Pensionistin wurde verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montag (16. November) gegen 18 Uhr auf der Rohrbacher Straße. Eine 79-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war von Rohrbach in Richtung Linz unterwegs, als sie in einer Kurve offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort streifte ihr Wagen zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos, das von einem 37-jährigen Niederösterreicher gelenkt wurde.

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Kleintransporter landet im Straßengraben

Doch damit war die gefährliche Situation noch nicht vorbei: Die Pensionistin kollidierte anschließend mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, einem Kleintransporter mit drei Insassen.

Dessen 26-jähriger Lenker versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Transporter wurde links vorne getroffen und landete im Straßengraben.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 79-Jährigen zurück auf ihre Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich stehen blieb.

Autofahrer kann gerade noch bremsen

Ein nachkommender 33-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach hatte Glück: Er konnte seinen Wagen gerade noch rechtzeitig vor dem Unfallauto zum Stillstand bringen.

Die Bilder des Tages i ?

Die 79-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.