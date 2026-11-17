i Die Eltern sind mit den Schulbussen unzufrieden. iStock Eltern erheben Vorwürfe Schulbus-Chaos in OÖ! Lenker ließ Kinder einfach stehen Falsche Haltestellen, zurückgelassene Schüler und doppelte Busnummern: Eltern in Aschach an der Steyr sind über die Schulbusse verärgert. Von Oberösterreich Heute 17.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Eltern von Schulkindern in Aschach an der Steyr (OÖ) sind unzufrieden. Grund dafür ist der Schulbusverkehr. Laut den aufgebrachten Erziehungsberechtigten soll es mehrmals zu erheblichen Problemen gekommen sein.

Nur knapp zwei Monate nach Schulbeginn häufen sich die Beschwerden. Gegenüber der "Krone" betonte eine Mutter, dass es hier um die Sicherheit der Kinder gehe. So soll ein Busfahrer – trotz ausdrücklicher Hinweise – die Schüler nicht an der vorgesehenen Haltestelle aussteigen lassen haben.

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Ärger und Verwirrung

Demnach sei der Fahrer eine Haltestelle weitergefahren, während die Eltern an dem eigentlich ausgemachten Treffpunkt gewartet hätten. Bei den betroffenen Kindern soll es sich teilweise um Sechsjährige gehandelt haben, die sich dann plötzlich an einem völlig anderen Ort befunden hätten. Laut der Mutter sei dies "kein Einzelfall" gewesen.

Zudem soll es vorgekommen sein, dass der Busfahrer die wartenden Kinder vor der Schule stehen gelassen habe. Aber auch die Beschriftung der Linienbusse soll für Verwirrung sorgen. Wie die Mutter gegenüber der Tageszeitung kritisierte hätten zwei Busse die Nummer 444.

Während einer nach Steyr fährt, würde der andere Sierning ansteuern. Die Erziehungsberechtigte beklagte, dass die Schüler immer nachfragen müssten, welcher Bus jetzt der Richtige sei.

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Das sagt der Verkehrsverbund

Seitens des Verkehrsverbunds hieß es gegenüber der "Krone", dass der zuständige Schulbusbetreiber die Lenker über die Beschwerden in Kenntnis gesetzt habe. Es hätten bereits klärende Gespräche stattgefunden.

Man hoffe, dass sich die Situation aufgrund dieser Maßnahme bereits verbessert habe. Des Weiteren biete man der Schule "ein Bustraining für die Schulanfänger" an.