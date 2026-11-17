i ? Neue Details enthüllt "Vergeblich Hilfe gesucht": Bruder mit Messer erstochen Nur wenige Stunden vor der tödlichen Messerattacke in Perg soll der Verdächtige (35) aus dem Spital nach Hause geschickt worden sein. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch am Sonntag soll der mutmaßliche Messerangreifer von Perg (OÖ) aus dem Spital nach Hause geschickt worden sein. Nur wenige Stunden später soll der 35-Jährige seinen Bruder (30) getötet und dessen Ehefrau (31) schwer verletzt haben.

Eine Freundin (32) des Verdächtigen berichtet gegenüber der "Krone", dass sie schon länger versucht habe, psychiatrische Hilfe für den Mann zu bekommen. "Wir haben seit Wochen, Monaten vergeblich um Hilfe gesucht", schildert sie. Der 35-Jährige habe geglaubt, seine Brüder würden ihn verfolgen und seine Geräte hacken.

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Mehrmals im Spital behandelt

Bereits am Freitag war der Mann nach einem Streit von der Polizei in den Linzer Neuromed Campus gebracht worden. Laut Angehörigen stellten die Ärzte weder eine Selbst- noch eine Fremdgefährdung fest. Auch am Sonntag soll er deshalb wieder nach Hause geschickt worden sein. Im August war der Verdächtige bereits vier Tage stationär aufgenommen worden.

In der Nacht auf Montag kam es schließlich in einem Mehrfamilienhaus in Perg zur Bluttat. Nach einem stundenlangen Streit soll der 35-Jährige seinen Bruder mit einem Küchenmesser tödlich am Hals verletzt haben. Auch dessen Ehefrau wurde schwer verletzt.

Die 31-Jährige konnte mit ihrer etwa einjährigen Tochter ins Nachbarhaus flüchten. Ein weiterer Bruder hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

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Klinikum lässt Behandlung überprüfen

Laut seinem Onkel dürfte der Beschuldigte an Schizophrenie leiden. Sein Zustand habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, Medikamente habe er nicht genommen.

Das Kepler Universitätsklinikum bestätigt, dass der Mann seit Sommer dort Patient war. Nach der Bluttat sollen nun sämtliche medizinischen Befunde und Behandlungsentscheidungen intern untersucht werden. Zusätzlich wurde eine externe forensisch-psychiatrische Begutachtung angeordnet.