i Sie alle machen es möglich: Maria Gräf-Hieslmayr vom Advent am Dom, Abteilungsleiterin Mag.a Theresa Gillhofer, Tourismus-Chefin Mag.a Marie-Louise Schnurpfeil, Mobilitätsreferent Vizebürgermeister Mag. Martin Hajart, Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Bernd Geiger. Stadt Linz Gratis durch die Adventmärkte Weihnachtszug verbindet fünf Adventmärkte in Linz Ab 21. November verbindet ein kostenloser Weihnachtszug fünf Linzer Adventmärkte. Neu ist ein Häppchenpass mit acht Kostproben um 16,90 Euro. Von Österreich Heute 17.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Weihnachtsmärkte besuchen, ohne dafür lange Fußwege zurücklegen zu müssen: Ab Samstag (21. November) fährt wieder der kostenlose Weihnachtszug durch die Linzer Innenstadt. Im vergangenen Jahr nutzten rund 9.000 Fahrgäste das Angebot.

Der festlich geschmückte Zug verbindet die Märkte am Hauptplatz, im Volksgarten, am Pfarrplatz, beim Neuen Dom und im Stiegl-Klosterhof. Bis 20. Dezember fährt er jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr im Halbstundentakt. Zusätzlich ist er am 8. Dezember unterwegs.

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Acht Schmankerl um 16,90 Euro

Neu ist heuer der Advent-Häppchenpass. Um 16,90 Euro können Besucher auf vier Weihnachtsmärkten insgesamt acht Spezialitäten kosten – darunter Bratwürstel, Schweinsbraten, Spiralerdäpfel, Süßes und Beerenpunsch.

Der Pass ist online und in der Tourist Info erhältlich und gilt bis 23. Dezember. Wichtig für Familien: Kinderwägen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in den Weihnachtszug mitgenommen werden. Auch Essen und Trinken sind während der Fahrt verboten.