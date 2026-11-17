Fünf Weihnachtsmärkte besuchen, ohne dafür lange Fußwege zurücklegen zu müssen: Ab Samstag (21. November) fährt wieder der kostenlose Weihnachtszug durch die Linzer Innenstadt. Im vergangenen Jahr nutzten rund 9.000 Fahrgäste das Angebot.
Der festlich geschmückte Zug verbindet die Märkte am Hauptplatz, im Volksgarten, am Pfarrplatz, beim Neuen Dom und im Stiegl-Klosterhof. Bis 20. Dezember fährt er jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr im Halbstundentakt. Zusätzlich ist er am 8. Dezember unterwegs.
Neu ist heuer der Advent-Häppchenpass. Um 16,90 Euro können Besucher auf vier Weihnachtsmärkten insgesamt acht Spezialitäten kosten – darunter Bratwürstel, Schweinsbraten, Spiralerdäpfel, Süßes und Beerenpunsch.
Der Pass ist online und in der Tourist Info erhältlich und gilt bis 23. Dezember. Wichtig für Familien: Kinderwägen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in den Weihnachtszug mitgenommen werden. Auch Essen und Trinken sind während der Fahrt verboten.