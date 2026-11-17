i Dieser Mann soll eine ältere Dame bestohlen und anschließend mit ihrer Bankomatkarte Geld behoben haben. LPD OÖ Dreister Diebstahl Seniorin Geldbörse gestohlen: Polizei sucht diesen Mann Ein Unbekannter lenkte eine Pensionistin in Mondsee (OÖ) mit einem Gespräch ab und stahl ihre Geldbörse. Danach nutzte er mehrfach die Bankomatkarte. Von Andreas Neumayer 17.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde am 26. August gegen 11.50 Uhr mitten in Mondsee Opfer eines Diebstahls. Die Pensionistin war mit ihrem Rollator auf dem Gehsteig beim Kirchenplatz unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Während des Gesprächs griff der Täter offenbar unbemerkt in ihre Handtasche, die auf dem Rollator lag, und stahl die Geldbörse.

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Bankomatkarte mehrfach verwendet

Doch damit nicht genug: Mit der gestohlenen Bankomatkarte wurde anschließend gleich dreimal Bargeld behoben. Die erste Behebung erfolgte in Zell am Moos, weitere in Frankenmarkt.

Außerdem wurde die Karte für zwei Zahlungen in unterschiedlichen Trafiken verwendet. Die Spur der Taten reicht von Mondsee über Linz bis nach Stockerau in Niederösterreich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem bislang unbekannten Täter und ersucht um Veröffentlichung eines Fahndungsfotos.

Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Mondsee unter 059133 4167 melden.