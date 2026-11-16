Ein eingeschlagenes Heckfenster und mehrere Dellen am Auto: Eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Gmunden wurde Opfer einer Sachbeschädigung in Laakirchen. Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei deshalb in die Kreuzbergstraße gerufen.
Die Beamten stellten fest, dass die Heckscheibe des Wagens offenbar mit einer abgebrochenen Schneestange eingeschlagen worden war. Auch im hinteren Bereich des Autos entdeckten sie mehrere Dellen, die vermutlich mit derselben Stange verursacht wurden.
Bei der Befragung erzählte die Autobesitzerin den Polizisten, dass sie am Vorabend zwei Männer gehört hatte, die sich in einer fremden Sprache gestritten haben sollen.
In der näheren Umgebung entdeckten die Ermittler außerdem eine weitere beschädigte Schneestange. Wer für die Beschädigungen verantwortlich ist, steht derzeit nicht fest.
Die Polizei sucht nun nach Personen, die am Sonntag, dem 15. November, zwischen 21 und 21.30 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in Laakirchen gemacht haben.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133 4107100 entgegen.