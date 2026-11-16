17-Jähriger ruft wegen Polizei selbst die Polizei

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat am Freitagabend in St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) gleich mehrere Anzeigen nach sich gezogen. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung geriet gegen 23.30 Uhr mit Zivilpolizisten aneinander.
Die Beamten beobachteten den Jugendlichen dabei, wie er drei Flaschen mit alkoholischen Getränken auf einem Grünstreifen beim Parkplatz eines Lokals abstellte. Dort wollte er den Alkohol für später aufbewahren. Die Flaschen waren allerdings schon von Weitem sichtbar.
Die Polizisten forderten den 17-Jährigen auf, die Getränke zu entfernen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Doch der Jugendliche reagierte unangebracht und weigerte sich zunächst.
Weil er einen alkoholisierten Eindruck machte, führten die Beamten einen Alkovortest durch. Dieser fiel positiv aus.
Als ihm die Polizisten eine Anzeige ankündigten, wurde es kurios: Der 17-Jährige erklärte, er werde jetzt "die richtige Polizei" anrufen – und wählte tatsächlich den Notruf.
Am Telefon beschwerte er sich bei einem Beamten der Landesleitzentrale Linz über die Polizeikontrolle.
Das hat nun Konsequenzen: Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Notzeichengesetz wird der Jugendliche bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.
Doch damit nicht genug: Als ihn die Polizisten schließlich nach Hause schickten, verabschiedete sich der 17-Jährige mit Beleidigungen. Dafür kassierte er eine weitere Anzeige.