i Der Krampuslauf endete mit einer Attacke auf die Teilnehmer. Getty Images Attacken auf Krampusse "Lassen uns Traditionen nicht wegprügeln" – FPÖ empört Ein Krampuslauf in Ansfelden endete im Gewalt-Chaos. Jugendliche sollen Teilnehmer attackiert haben. Die FPÖ zeigte sich empört. Von Oberösterreich Heute 16.11.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Krampuslauf in Ansfelden (Oberösterreich) nahm am Samstagabend ein vorzeitiges Ende, nachdem aggressive Jugendliche für massive Probleme und Gewalt-Exzesse gesorgt haben sollen. Seitens des Veranstalters war von rund 40 bis 50 Personen die Rede.

Die Angreifer sollen die Krampuslaufteilnehmer mit Steinen beworfen und körperlich attackiert haben. Wie der Obmann der Hoizknecht Teifin, Fabian Hasenleitner (25), gegenüber der "Krone" sagte, soll der Großteil von ihnen aus dem "migrantischen Milieu" gewesen sein. Somit war die Veranstaltung mit rund 1.500 Besuchern – darunter auch zahlreiche Familien – um 18.50 beendet.

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"Sind ziemlich fertig"

Auch Polizei und Rettung mussten alarmiert werden, Gespräche mit den Angreifern hätten nichts gebracht. So soll ein Jugendlicher einem Teilnehmer in den Rücken gesprungen sein, ein anderer Krampus sei an den Hörnern gepackt worden. Am Ende nahm die Polizei zahlreiche Personalien von den Jugendlichen auf.

Zudem gab es drei Verletzte. Ein 16-jähriger Krampus musste ins Krankenhaus, nachdem seine Hörner ruckartig nach unten gezogen worden waren. Ein 15-Jähriger wurde zu Boden gestoßen. Ein 17-Jähriger gab zudem an, von einem 68-Jährigen gegen das Knie geschlagen worden zu sein. "Wir sind alle ziemlich fertig", sagte Hasenleitner. Für seine Gruppe hätte es der erste Krampuslauf der Saison werden sollen.

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FPÖ fordert harte Konsequenzen

Der Vorfall sorgte nun auch für Aufregung bei der FPÖ. Die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Lisa Schuch-Gubik sprach von "nicht integrierbaren Jugendlichen", die für die Attacke verantwortlich gewesen sein sollen. Für sie sei es ein "alarmierendes Zeichen". Man befürchte Zustände wie in "Pariser Problemvierteln".

Gleichzeitig betonte die FPÖ-Politikerin, dass man sich die eigenen Traditionen und Bräuche nicht durch Gewalt und Einschüchterung nehmen lassen will. "Unsere Traditionen lassen wir uns nicht wegprügeln", so Schuch-Gubik. Die Verantwortlichen müssten mit der vollen Härte des Rechtsstaates rechnen. Sie forderte eine "lückenlose Aufklärung, harte Konsequenzen und ein Ende jeder falsch verstandenen Toleranz gegenüber Gewalt".