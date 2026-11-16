i Der Angeklagte am Montag, 16. November 2026, vor Beginn des Prozesses wegen Mordes und Mordversuchs nach einem Verkehrsunfall am Landesgericht Linz. APA/KERSTIN SCHELLER Neuerlicher Prozess in Linz Tödlicher Unfall - Lenker (24) wegen Mordes vor Gericht Ein 24-Jähriger steht nach einem tödlichen Crash in Kirchschlag erneut vor Gericht. Denn: Er soll den Unfall absichtlich verursacht haben. Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

War es am 21. Oktober 2024 ein tragischer Verkehrsunfall oder doch eine vorsätzliche Tat? Diese Frage beschäftigt nun Geschworene am Landesgericht Linz. Einem 24-Jährigen wird dort Mord und versuchter Mord vorgeworfen.

Hintergrund ist ein tödlicher Frontalzusammenstoß am 21. Oktober 2024 in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung). Ein 58-jähriger Autofahrer verlor dabei sein Leben. Seine Beifahrerin sowie der Lenker des entgegenkommenden Wagens wurden schwer verletzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neue Aussage bringt Wende

Zunächst wurde der heute 24-jährige Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch dann kam es zu einer überraschenden Wendung: Nach einer späteren Aussage stand plötzlich der Verdacht im Raum, dass der Zusammenstoß absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt geht es um Mord

Im neuen Prozess muss geklärt werden, ob der Angeklagte den tödlichen Unfall tatsächlich vorsätzlich verursacht hat. Statt fahrlässiger Tötung stehen nun die wesentlich schwereren Vorwürfe Mord und versuchter Mord im Raum.

Für den 24-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.