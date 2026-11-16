Tödlicher Unfall - Lenker (24) wegen Mordes vor Gericht

War es am 21. Oktober 2024 ein tragischer Verkehrsunfall oder doch eine vorsätzliche Tat? Diese Frage beschäftigt nun Geschworene am Landesgericht Linz. Einem 24-Jährigen wird dort Mord und versuchter Mord vorgeworfen.
Hintergrund ist ein tödlicher Frontalzusammenstoß am 21. Oktober 2024 in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung). Ein 58-jähriger Autofahrer verlor dabei sein Leben. Seine Beifahrerin sowie der Lenker des entgegenkommenden Wagens wurden schwer verletzt.
Zunächst wurde der heute 24-jährige Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch dann kam es zu einer überraschenden Wendung: Nach einer späteren Aussage stand plötzlich der Verdacht im Raum, dass der Zusammenstoß absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin die Wiederaufnahme des Verfahrens.
Im neuen Prozess muss geklärt werden, ob der Angeklagte den tödlichen Unfall tatsächlich vorsätzlich verursacht hat. Statt fahrlässiger Tötung stehen nun die wesentlich schwereren Vorwürfe Mord und versuchter Mord im Raum.
Für den 24-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.