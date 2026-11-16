i Am Sonntagabend kam es zu einer Familientragödie in Perg. fotokerschi.at Onkel spricht nach Bluttat "Sie war blutüberströmt und klammerte ihr Baby an sich" Ein 30-Jähriger wurde in Perg getötet, eine Frau schwer verletzt. Die "OÖ Nachrichten" sprachen mit dem Onkel, der Schreckliches mitansehen musste. Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 20:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 35-Jähriger soll am späten Sonntagabend seinen jüngeren Bruder (30) und dessen Ehefrau (31) mit einem Messer attackiert haben. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Seine schwer verletzte Frau konnte sich mit ihrem Baby zu Verwandten retten.

"Als wir die Tür geöffnet haben, stand sie zitternd vor uns. Sie hat stark am Hals geblutet. Es war kein schöner Anblick", erinnert sich der Nachbar und der Onkel der Frau im Gespräch mit den "OÖN" an die dramatischen Augenblicke. "Sie war blutüberströmt und klammerte ihre einjährige Tochter an sich."

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Frau stand blutüberströmt vor der Tür

Am Montagvormittag herrschte auch vor seinem Haus tiefe Trauer. Immer wieder kamen Angehörige und Freunde vorbei, um ihm und seiner Familie ihr Beileid auszusprechen. Nur zwei Häuser entfernt hatte sich wenige Stunden zuvor die tödliche Attacke ereignet.

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Die 31-Jährige hatte es trotz ihrer schweren Verletzungen geschafft, mit ihrer einjährigen Tochter zum Haus ihres Onkels zu flüchten. Während seine Frau die Verletzte versorgte und ihr einen Verband anlegte, verständigte der Onkel sofort Rettung und Polizei.

Fast täglich Streit in der Familie

Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Ortschaft Zeitling im Westen von Perg. Das Gebäude wurde vor 17 Jahren errichtet und umfasst vier Wohneinheiten. Dort lebten der mutmaßliche Täter, seine Eltern sowie seine beiden Brüder mit ihren Familien.

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Laut dem Familienmitglied war der 35-Jährige bereits seit längerer Zeit psychisch erkrankt und ging deshalb keiner Arbeit mehr nach. In den vergangenen Wochen sollen die Spannungen innerhalb der Familie deutlich zugenommen haben.

"In den vergangenen Wochen wurde beinahe täglich gestritten, manchmal wurde es ziemlich heftig", so der Onkel. Wegen der regelmäßigen Auseinandersetzungen sei auch die Polizei alarmiert worden sein. Der 35-Jährige habe seinen Brüdern immer schwere Vorwürfe gemacht. Diese seien aber unbegründet gewesen und allein auf seine Krankheit zurückzuführen.