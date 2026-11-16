i Nach einem tödlichen Frontalcrash im Oktober 2024 ist ein 24-Jähriger zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. TEAM FOTOKERSCHI / WOLFGANG HOFER Tödlicher Frontalcrash Es war Mord! Raser (24) muss für 17 Jahre in Haft Ein 24-Jähriger soll bei Kirchschlag absichtlich in den Gegenverkehr gefahren sein. Ein Mann starb, seine Lebensgefährtin wurde schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 20:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 24-Jähriger ist am Montag in Linz wegen Mordes und Mordversuchs zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im Oktober 2024 bei Kirchschlag absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt und damit den Tod eines 58-jährigen Autofahrers verursacht haben. Dessen Lebensgefährtin wurde schwer verletzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte wurde außerdem in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Er bestritt vor Gericht, den Frontalcrash in Suizidabsicht verursacht zu haben. Auch den Vorwurf, den Tod des entgegenkommenden Lenkers und die Verletzung seiner Beifahrerin bewusst in Kauf genommen zu haben, wies er zurück.

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Nach Unfall sprach er von Suizidabsicht

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen des 21. Oktober 2024. Der damals 22-Jährige war mit rund 85 km/h frontal in das entgegenkommende Auto gekracht. Der 58-jährige Lenker starb, seine Lebensgefährtin erlitt schwere Verletzungen. Der Unfalllenker selbst wurde leicht verletzt. Zunächst war der Mann 2025 vom Bezirksgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt worden. Monate später kam er wegen akuter Suizidgefahr in den Neuromed-Campus.

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Dort soll er gegenüber Pflegekräften und Ärzten mehrfach erklärt haben, den Unfall absichtlich herbeigeführt zu haben, um sich das Leben zu nehmen. Was mit den Insassen des anderen Autos passiere, sei ihm damals gleichgültig gewesen. Die Staatsanwaltschaft Linz beantragte daraufhin die Wiederaufnahme des Verfahrens. Die Ermittlungen führten schließlich zur Anklage wegen Mordes und Mordversuchs.

Gutachten sieht Gefahr weiterer Taten

Eine psychiatrische Sachverständige stellte beim Angeklagten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit schizoiden und narzisstischen Anteilen fest. Diese habe seine Zurechnungsfähigkeit zum Unfallzeitpunkt nicht beeinträchtigt. Die Störung wirke sich laut Gutachten aber ungünstig auf die Gefährdungsprognose aus. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine ähnliche Tat wiederhole. Eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum könne dem entgegenwirken.

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Der Verteidiger bestritt die Mordabsicht. Die Suizidgedanken seien erst nach dem Unfall entstanden, weil sein Mandant mit dem Tod eines Menschen konfrontiert gewesen sei. Seine Aussagen im Spital seien zudem in einer psychischen Ausnahmesituation gefallen. Der Angeklagte selbst erklärte, er habe damals nur noch gewollt, dass "alles aus ist".

Angehörige leiden bis heute unter den Folgen

Die Lebensgefährtin des getöteten Autofahrers schilderte vor Gericht die anhaltenden Folgen des Unfalls. Ihr gehe es körperlich und psychisch schlecht, sie habe ständig Schmerzen. "Ich vermisse meinen Lebensgefährten jeden Tag", sagte sie. Auch die Tochter des Getöteten schloss sich dem Verfahren mit Schadenersatzforderungen an.

Der Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig, allerdings nur hinsichtlich des Unfalls. Er sei damals übermüdet gewesen und könne sich an den Zusammenstoß nicht erinnern. Die Aussagen im Krankenhaus seien nicht richtig gewesen. Der Staatsanwalt wertete die widersprüchlichen Angaben hingegen als Hinweis darauf, dass der Angeklagte im Prozess nicht die Wahrheit gesagt habe.