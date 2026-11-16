i Der Bus kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben fotokerschi.at Drama am Montagmorgen Linienbus stürzt in Graben – zwei Verletzte Schock am Montagmorgen im Mühlviertel: Ein Linienbus kam von der Straße ab und kippte um. Zwei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Von Andreas Neumayer 16.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung am Montagmorgen in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach): Ein Linienbus mit vier Insassen kam von der Fahrbahn ab, stürzte seitlich in einen Straßengraben und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Ersthelfer schlagen Scheibe ein

Nachkommende Verkehrsteilnehmer zögerten nicht lange. Sie eilten zum umgestürzten Bus und schlugen eine Fensterscheibe ein, damit die Insassen das Fahrzeug verlassen konnten.

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Um 8.40 Uhr wurden die Feuerwehren Putzleinsdorf, Lembach im Mühlkreis und Ollerndorf zur Personenrettung alarmiert. Auch das Rote Kreuz, die Polizei und weitere Rettungskräfte rückten aus. Vorsorglich wurde sogar ein Notarzthubschrauber angefordert.

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Lenker und Fahrgast verletzt

Bei dem Unfall wurden der Lenker und ein Fahrgast leicht verletzt und mit der Rettung in das LKH Rohrbach eingeliefert.

Die Bilder des Tages i ?

Der Bus wurde im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.