Linienbus stürzt in Graben – zwei Verletzte

Große Aufregung am Montagmorgen in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach): Ein Linienbus mit vier Insassen kam von der Fahrbahn ab, stürzte seitlich in einen Straßengraben und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Nachkommende Verkehrsteilnehmer zögerten nicht lange. Sie eilten zum umgestürzten Bus und schlugen eine Fensterscheibe ein, damit die Insassen das Fahrzeug verlassen konnten.
Um 8.40 Uhr wurden die Feuerwehren Putzleinsdorf, Lembach im Mühlkreis und Ollerndorf zur Personenrettung alarmiert. Auch das Rote Kreuz, die Polizei und weitere Rettungskräfte rückten aus. Vorsorglich wurde sogar ein Notarzthubschrauber angefordert.
Bei dem Unfall wurden der Lenker und ein Fahrgast leicht verletzt und mit der Rettung in das LKH Rohrbach eingeliefert.
Der Bus wurde im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.